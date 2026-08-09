VIDEO: Rescatan a cuatro excursionistas perdidos en Los Dinamos, CDMX

Susto en CDMX. Tres mujeres y un hombre fueron rescatado en la zona del Cuarto Dinamo, ubicado en la alcaldía Magdalena Contreras, en la Ciudad de México; llamaron de emergencia a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país.

Gritos de auxilio en la montaña: Así fue el hallazgo de los 4 excursionistas

Tras recibir la llamada de emergencia, los efectivos desplegaron un operativo de exploración en el terreno que permitió ubicar a las cuatro personas por medio de las señales de auxilio.

Las cuatro personas, que comenzaron a gritar para poder ser localizados, se encontraban visiblemente nerviosos, por lo que tras ser rescatadas fueron llevados a un lugar seguro.

"Después de realizar varios recorridos por el lugar mencionado, escucharon varios gritos y localizaron a tres mujeres y un hombre", declararon las autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

#TarjetaInformativa | #Rescate l Policías del Agrupamiento Fuerza de Tarea “Zorros”, de la #SSC realizaron labores de búsqueda y rescate en la alcaldía @ALaMagdalenaC, tras un llamado de emergencia por el extravío de cuatro personas.



Al tener conocimiento del reporte, los… pic.twitter.com/YtMrfRHxZR — SSC CDMX (@SSC_CDMX) August 9, 2026

A salvo y en casa: ERUM los valora tras el rescate y SSC lanza alerta para senderistas

Los paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) valoraron el estado de salud de los cuatro excursionistas que, aunque se encontraban nerviosos, se les permitió retirarse del lugar por sus propios medios tras ser llevados una zona segura.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, recomendó a las personas que acudan a zonas boscosas o de alta montañas a tomar precauciones para que su paseo sea segura.

Entre las recomendaciones de las autoridades capitalinas destacan informar a sus familiares de su ubicación y horario estimado de regreso, evitar alejarse de los senderos, llevar suficiente agua, alimentos, batería externa para el teléfono celular, ropa abrigadora y calzado adecuado para terrenos resbalosos, a fin de reducir riesgos, especialmente durante la temporada de lluvias.

¿Qué hacer al ir a la montaña o boscosa en la Ciudad de México?

En caso de perderte en un bosque de la CDMZ como el Ajusco, Los Dinamos o el Desierto de los Leones, es importante guardar la calma y seguir algunos sencillos pasos:

