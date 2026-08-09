¿Tráfico en el Metro CDMX? EN VIVO: Consulta el reporte de estaciones y tiempos este 9 de agosto
Consulta con nosotros hoy cómo va el avance de trenes en la red de 12 líneas del Metro CDMX y toma previsiones en tus traslados este domingo 9 de agosto.
Azteca Noticias te comparte el reporte EN VIVO, minuto a minuto, sobre el avance de trenes en el Metro CDMX, para que conozcas el estado del servicio y puedas planear tu trayecto antes de ingresar al Sistema de Transporte Colectivo (STC) este domingo 9 de agosto de 2026.