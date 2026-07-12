¡De terror! Así ocurrió la balacera en un bar de Cabo San Lucas que dejó tres muertos y un herido

La tranquilidad de la madrugada en Cabo San Lucas se rompió por una serie de disparos al interior de un bar ubicado en la colonia Ampliación Matamoros. Una riña entre cuatro hombres terminó en un enfrentamiento armado que dejó a tres personas sin vida y a otra más lesionada.

El ataque ocurrió durante las primeras horas de este domingo 12 de julio en el establecimiento “La Terraza”, donde autoridades localizaron a tres hombres fallecidos y a un cuarto individuo que tuvo que ser trasladado a un hospital para recibir atención médica.

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Baja California Sur informó que ya inició una carpeta de investigación para esclarecer la mecánica de los hechos y determinar quiénes fueron los responsables de la agresión.

Disputa dentro del establecimiento escaló hasta un intercambio de disparos

De acuerdo con los primeros datos obtenidos por las autoridades, el conflicto comenzó cuando los cuatro involucrados se encontraban dentro del bar ubicado en la esquina de las calles Salvatierra y Camino al Faro Viejo.

Una discusión habría provocado una confrontación física que posteriormente subió de nivel, hasta que uno de los participantes presuntamente sacó un arma de fuego y realizó varias detonaciones.

La agresión habría provocado que otro de los presentes respondiera con disparos, generando un enfrentamiento que terminó con tres personas muertas y una más herida.

Hasta ahora, la PGJE no ha revelado quién habría iniciado la violencia ni cuál de los involucrados realizó los primeros disparos. Tampoco se ha informado si el sobreviviente es considerado víctima, testigo o posible responsable de los hechos.

Autoridades llegaron tras reporte de disparos durante la madrugada

El aviso sobre la balacera fue recibido cerca de las 03:50 horas, cuando corporaciones de seguridad fueron alertadas sobre detonaciones de arma de fuego dentro del negocio.

Al arribar al lugar, elementos policiacos confirmaron la presencia de personas heridas por proyectil de arma de fuego. Minutos después se estableció que tres hombres ya habían perdido la vida, mientras que otro fue llevado a un centro médico.

La zona fue asegurada para permitir el trabajo de los especialistas y evitar la alteración de posibles pruebas.

¿Quiénes fueron las víctimas del ataque en bar de Cabo San Lucas?

La autoridad estatal confirmó que las tres víctimas mortales ya fueron identificadas. Se trata de hombres de 23, 25 y 33 años de edad, originarios de Tabasco, Sinaloa y Guanajuato.

Aunque las identidades no fueron dadas a conocer públicamente, la PGJE confirmó que los cuerpos fueron reconocidos y que continúan las diligencias para integrar todos los elementos dentro de la investigación.

Sobre la persona lesionada, las autoridades no han informado su nombre, edad ni condición médica actual.

Investigación continúa para determinar responsabilidades

Luego del ataque, agentes de Investigación Criminal y personal de Servicios Periciales realizaron el procesamiento de la escena dentro del bar “La Terraza”.

Los especialistas recopilaron indicios, realizaron los análisis correspondientes y comenzaron con la reconstrucción de lo ocurrido para establecer la responsabilidad de cada uno de los involucrados.

La PGJE señaló que mantendrá abierta la investigación hasta lograr el esclarecimiento total del caso y determinar si existen más personas relacionadas con la agresión.

