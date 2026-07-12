Bloqueos Jalisco: Lista y hora de carreteras afectadas por simulacro este lunes 13 de julio

Una serie de simulacros por bloqueos masivos se realizarán este lunes 13 de julio en varias vialidades terrestres de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), Jalisco.

El Gobierno del Estado informó que este ejercicio tiene como objetivo principal el preparar y analizar la capacidad de respuesta y coordinación de los elementos de seguridad ante posibles escenarios que afecten las vialidades en los municipios del estado.

¿A qué hora y que carreteras paritiparán en los bloqueos masivos de Jalisco?

Para quienes tienen previsto viajar o circular por la entidad, es importante saber que el simulacro comenzará a las 13:00 horas y forma parte de un operativo preventivo coordinado por la 5.ª Región Militar y el Gabinete de Seguridad.

Durante el ejercicio habrá movilización de patrullas, ambulancias y otras unidades de emergencia, por lo que la presencia de vehículos con sirenas y torretas encendidas será parte de la actividad programada y no de una emergencia real.

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🔴#IMPORTANTE | 🚨 Este lunes 13 de julio a las 13:00 horas se llevará a cabo un simulacro de bloqueo de vías terrestres de comunicación en:



📍Periférico Norte y Tabachines



📍Periférico Norte y Calzada Independencia



📍Avenida Experiencia



📍Carretera a Saltillo



📍Carretera a… pic.twitter.com/c1JxvXvjW1 — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) July 12, 2026

¿Qué carreteras estarán involucradas en el simulacro?

Las carreteras consideradas dentro de este ejercicio son:



Carretera a Zacatecas.

Carretera a Saltillo.

Carretera a Lagos de Moreno.

Carretera a La Barca.

Carretera a Chapala.

Carretera a Colima.

Carretera a Vallarta.

Debido a la movilización de unidades oficiales, las autoridades pidieron a la población mantener la calma si observa un importante despliegue de vehículos de emergencia durante el desarrollo del simulacro.

También recomendaron evitar difundir información sin confirmar, ya que el ejercicio podría generar confusión entre quienes desconozcan que se trata de una práctica preventiva.

Si durante ese horario te encuentras en alguna de estas carreteras, la recomendación es permitir el paso de las unidades de emergencia, respetar las indicaciones del personal operativo y mantenerse atento a los avisos emitidos por los canales oficiales.

Las autoridades insistieron en que estos bloqueos forman parte únicamente de un ejercicio de preparación y no representan un riesgo para la población; su finalidad es fortalecer la respuesta conjunta de las corporaciones de los tres niveles de gobierno ante situaciones que puedan comprometer la circulación en la entidad