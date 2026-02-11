Balacera en pleno centro de Cortazar: reciben a balazos a agentes durante operativo en Guanajuato

La mañana de este martes 10 de febrero se registró una intensa balacera en la zona centro del municipio de Cortazar, Guanajuato , luego de que agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) fueran blanco de un ataque armado.

Los elementos realizaban un operativo cuando fueron agredidos con disparos de arma de fuego, lo que generó una fuerte movilización policiaca alrededor de la zona.

Balacera en Cortazar deja un herido

De acuerdo con los primeros reportes, los agentes se aproximaban a un inmueble ubicado en el cruce de las calles Miguel Hidalgo y Mártires de Tacubaya, cuando, de manera repentina, fueron sorprendidos por disparos de arma de fuego desde una azotea.

Durante el intercambio de balas, un agente ministerial resultó herido y tuvo que ser trasladado de inmediato para recibir atención médica a un nosocomio cercano.

Tras el ataque, se activaron los protocolos de seguridad por las azoteas y calles, para dar con los presuntos responsables. Esto permitió la detención de varias personas.

Pánico entre comerciantes y ciudadanos por la balacera

Las detonaciones se escucharon en varias calles a la redonda, provocando alarma entre vecinos, trabajadores y comerciantes del primer cuadro de la ciudad.

Incluso videos captados muestran el momento en que las personas corren para ponerse a salvo, todo esto mientras el sonido de las balas no cesa.

Minutos después de las 10:00 de la mañana, el sistema de emergencias 911 comenzó a recibir múltiples llamadas de ciudadanos alertando sobre las detonaciones de arma de fuego en el centro de Cortazar . Esto desplegó una gran movilización de fuerzas de seguridad en por lo menos dos cuadras del centro.

Debido a que en las inmediaciones se ubican escuelas y guarderías, se implementaron medidas preventivas, manteniendo a alumnos y personal educativo resguardados dentro de los planteles hasta que se descartó cualquier riesgo.

La Fiscalía General del Estado informó que las investigaciones continúan para esclarecer el ataque y determinar la participación de los detenidos.