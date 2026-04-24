Denuncian desaparición de 2 mdp en donativos para niñas víctimas de violencia en Acapulco; Alcaldesa alega “error”
La activista Saskia Niño de Rivera denuncia la desaparición de un camión con 2 mdp en donativos destinados a un refugio de niñas víctimas de violencia en Acapulco.
La activista Saskia Niño de Rivera, fundadora de la asociación civil "Reinserta", denunció a través de sus redes sociales la desaparición de un cargamento con valor de 2 millones de pesos en insumos y muebles. El equipo estaba destinado exclusivamente a la reconstrucción del refugio "Villa de las Niñas", que alberga a menores víctimas de extrema violencia afectadas por el huracán Otis.
Un camión vacío y artículos usados
Según el testimonio de la activista, la asociación envió un camión completamente equipado con colchones, aires acondicionados, estufas, cobijas y almohadas para reactivar el funcionamiento de la casa hogar bajo resguardo del DIF Acapulco.
"El camión se entregó, pero nadie sabe dónde quedaron las cosas. Durante más de 24 horas estuvimos buscando y encontramos algunas cosas ya usadas por otras personas", señaló Niño de Rivera. Asimismo, denunció que la presidenta del DIF municipal, María del Rosario Moreno de la Cruz, manifestó no poder "garantizar" que los artículos no vuelvan a desaparecer o ser robados por el propio personal.
La respuesta del gobierno "Error involuntario"
Ante la presión en redes sociales, la alcaldesa de Acapulco, Abelina López, calificó el incidente como un "error involuntario". La munícipe argumentó que los apoyos fueron recibidos y canalizados a otras áreas del ayuntamiento debido a que, presuntamente, "no se especificó" que el destino de los insumos era exclusivo para el refugio "Villa de las Niñas".
✅ #ACAPULCO | ABELINA RECONOCE QUE DONATIVOS DEL DIF NO LLEGARON A VILLA DE LAS NIÑAS; ORDENA INVESTIGACIÓN— Acapulco Verdad (@Acapulco_Verdad) April 23, 2026
La alcaldesa Abelina López Rodríguez reconoció que los insumos donados por Reinserta para la Villa de las Niñas fueron desviados a "otras áreas de atención prioritaria" y… pic.twitter.com/MpZI8nErL3