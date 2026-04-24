¡Alerta por incendio en San Luis Potosí! Inmensas llamas devoran la Zona Industrial; hay operativo de emergencia

Un gran incendio se desarrolla en la Zona Industrial de San Luis Potosí la tarde de este 24 de abril de 2026. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la entidad informó que se mantiene un cinturón de seguridad en calles aledañas al Eje 132.

🆘️🚨 #AlMomento



La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ha dispuesto de un cinturón de seguridad en calles aledañas al Eje 132 en al Zona Industrial donde se registra un incendio de grandes dimensiones.



🚓🚒 Se mantiene coordinación con diversos cuerpos de… pic.twitter.com/fMNQsf1foM — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana SLP (@SSPCSLP) April 24, 2026

*** En breve más información ***