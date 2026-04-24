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¡Alerta por incendio en San Luis Potosí! Inmensas llamas devoran la Zona Industrial; hay operativo de emergencia

Un aparatoso incendio en la Zona Industrial de San Luis Potosí movilizó a los cuerpos de rescate. Conoce los detalles, las calles cerradas y evita la zona.

Fuerte incendio en la Zona Industrial de San Luis Potosí: Cierran paso en el Eje 132
Fuerte incendio en la Zona Industrial de San Luis Potosí: Cierran paso en el Eje 132 | X: @SSPCSLP

Escrito por: Viridiana Castillo

Un gran incendio se desarrolla en la Zona Industrial de San Luis Potosí la tarde de este 24 de abril de 2026. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la entidad informó que se mantiene un cinturón de seguridad en calles aledañas al Eje 132.

*** En breve más información ***

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