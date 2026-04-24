¡Alerta por incendio en San Luis Potosí! Inmensas llamas devoran la Zona Industrial; hay operativo de emergencia
Un aparatoso incendio en la Zona Industrial de San Luis Potosí movilizó a los cuerpos de rescate. Conoce los detalles, las calles cerradas y evita la zona.
Un gran incendio se desarrolla en la Zona Industrial de San Luis Potosí la tarde de este 24 de abril de 2026. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la entidad informó que se mantiene un cinturón de seguridad en calles aledañas al Eje 132.
🆘️🚨 #AlMomento— Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana SLP (@SSPCSLP) April 24, 2026
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ha dispuesto de un cinturón de seguridad en calles aledañas al Eje 132 en al Zona Industrial donde se registra un incendio de grandes dimensiones.
🚓🚒 Se mantiene coordinación con diversos cuerpos de… pic.twitter.com/fMNQsf1foM
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