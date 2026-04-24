¡Qué ironía! Asesinan a coordinador de Homicidios en Ensenada, Baja California

Asesinan a balazos al coordinador de Homicidios de la Fiscalía Baja California en Ensenada, el hecho sucedió la mañana de este viernes 24 de abril de 2026. Se trata de Miguel Ángel Pantoja Pantoja, quien fue atacado de manera directa mientras se trasladaba en su vehículo oficial.

¿Dónde y cómo ocurrió el ataque contra el coordinador de Homicidios en Ensenada?

El ataque armado ocurrió entre las 9:16 y 9:40 horas en la intersección de las calles Lázaro Cárdenas y Horticultores, en el acceso al fraccionamiento Villas del Rey, en Ensenada.

De acuerdo con los primeros reportes, sujetos armados que viajaban en otro vehículo interceptaron la patrulla del funcionario y abrieron fuego con armas de alto calibre. La unidad, una camioneta tipo pick-up Ford F-150 modelo 2024, color blanco y con placas oficiales de la Fiscalía General del Estado, recibió múltiples impactos de bala, principalmente en el parabrisas y la puerta del conductor.

La camioneta impactó la parte trasera de otro vehículo y se quedó acelerando, testigos captaron el momento en que las ruedas seguían girando pero ya no podía avanzar, lo que generó incertidumbre entre los vecinos.

El ataque fue directo y contundente. Minutos más tarde llegaron servicios de emergencia y confirmaron que Miguel Ángel Pantoja murió en el lugar debido a la gravedad de las heridas, sin que pudiera recibir atención médica.

¿Quién era Miguel Ángel Pantoja Pantoja y por qué era un objetivo?

Pantoja Pantoja ocupaba un cargo estratégico dentro de la Fiscalía General del Estado de Baja California, ya que coordinaba las investigaciones relacionadas con homicidios en el puerto de Ensenada, una de las zonas más golpeadas por la violencia en la entidad.

Su labor lo colocaba en la primera línea de combate contra el crimen, lo que, según reportes preliminares, ya le había generado amenazas previas. A pesar de ello, el funcionario continuaba desempeñando sus funciones y portaba un arma de cargo al momento del ataque.

¿Qué acciones realizaron las autoridades tras el asesinato del coordinador de homicidios en Ensenada?

Tras el ataque, autoridades de los tres niveles de gobierno desplegaron un operativo de búsqueda para dar con los responsables. Se activó el llamado “Operativo Alfa”, en el que participaron elementos de la Policía Municipal, Fuerza Estatal, Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y Guardia Nacional.

Como parte de estas acciones, se instalaron retenes en las principales salidas de Ensenada con el objetivo de ubicar a los agresores, quienes lograron huir del lugar tras perpetrar el ataque. Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas relacionadas con este crimen.

Por otra parte, la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ensenada lamentó el fallecimiento del coordinador de Homicidios, destacando su labor dentro de la Fiscalía estatal.

A través de un mensaje, autoridades expresaron sus condolencias a familiares y amigos del funcionario, reconociendo la pérdida como un hecho que impacta no solo a la institución.