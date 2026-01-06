VIDEO: Balacera en Tepito deja un muerto, captan el momento exacto

Una balacera registrada en la colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc, provocó una intensa movilización de servicios de emergencia este 5 de enero de 2026, dejando como saldo una persona muerta y otra gravemente herida, de acuerdo con los primeros reportes oficiales.

El hecho ocurrió en una zona comercial cercana a Tepito, uno de los puntos con mayor afluencia de personas en la Ciudad de México, especialmente durante los días previos al Día de Reyes Magos, cuando el movimiento comercial incrementa de forma considerable.

Es el momento de la balacera en #Tepito, donde un hombre perdió la vida y dos personas resultaron lesionadas.



En la imagen se ve a un sujeto que llega y acciona un arma en varias ocasiones.



Al momento no hay detenidos.



Vía: @PLATA11CDMX

Ataque armado en Tepito genera pánico en zona comercial

Testigos señalaron que varias detonaciones de arma de fuego se escucharon de manera repentina al interior del establecimiento, lo que generó momentos de confusión y pánico entre clientes, comerciantes y transeúntes que se encontraban en los alrededores.

Al escuchar los disparos, algunas personas buscaron refugio inmediato, mientras que otras se alejaron del sitio para ponerse a salvo. Minutos después, se realizaron llamadas al número de emergencias para solicitar apoyo, luego de que se detectara que dos personas habían resultado lesionadas dentro del negocio.

#CDMX | Se registra un tiroteo en #Tepito que dejó como saldo al menos dos personas lesionadas por arma de fuego.



@PLATA11CDMX con la información

Autoridades confirman un fallecido tras ataque en cheleria de Tepito

Tras el reporte, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron al lugar para verificar la situación. Al ingresar al establecimiento, los oficiales localizaron a dos hombres con heridas por impacto de bala.

Uno de ellos ya no contaba con signos vitales, por lo que se procedió a acordonar la zona y dar aviso a las autoridades ministeriales correspondientes. La segunda persona se encontraba en estado grave, motivo por el cual se solicitó una ambulancia para brindarle atención médica inmediata y trasladarlo a un hospital.

¿Qué pasa en Tepito tras ataque que dejó una víctima?

La balacera ocurrida en Tepito este 5 de enero generó temor entre quienes realizaban compras en la zona, particularmente por tratarse de una fecha con alta concentración de familias y comerciantes. No obstante, tras el despliegue de seguridad y la atención de la emergencia, la actividad comercial continuó de manera habitual, aunque con mayor presencia policial.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni sobre el posible móvil del ataque. El área quedó bajo resguardo para permitir las diligencias correspondientes y el inicio de las investigaciones.