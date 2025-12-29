VIDEO: 15 minutos de balacera desatada en Zapopan deja al menos 2 muertos

El terror se apoderó de las calles de la colonia Santa Eduwiges la tarde de este lunes. Lo que vecinos describieron como una zona de guerra, fue escenario de un intenso enfrentamiento armado que se prolongó por aproximadamente 15 minutos de intercambio de balas, rompiendo la tranquilidad del municipio de Zapopan, Jalisco .

Los hechos violentos se registraron específicamente sobre la Avenida Topacio, donde comandos armados protagonizaron la refriega. Al llegar al lugar, las autoridades confirmaron un saldo preliminar de dos personas sin vida y cinco más lesionadas.

¿Qué pasó en la Santa Eduwiges, Zapopan? Se desata intensa balacera

La escena del crimen quedó marcada por la violencia. En el sitio quedó varada una camioneta de lujo color naranja, la cual presentaba múltiples impactos de arma de fuego en la carrocería y cristales, evidencia de la ferocidad del ataque. Además de este vehículo, las autoridades localizaron una segunda camioneta también baleada en el perímetro.

Las primeras líneas de investigación de la policía de Zapopan y la Fiscalía estatal apuntan a que se trató de un ataque directo. Se presume que el objetivo principal era la persona que conducía el vehículo de alta gama; tanto él como parte de su equipo de seguridad (escoltas) serían las víctimas mortales que quedaron en el lugar.

Captan en VIDEO el enfrentamiento en Zapopan

La balacera alcanzó a varias personas que se encontraban en la zona. Entre los cinco lesionados reportados por los servicios de emergencia, se identificó a una mujer. Paramédicos que arribaron al punto trabajaron a marchas forzadas para estabilizar a los heridos; se informó que una de las víctimas fue trasladada de urgencia en estado grave y delicado a un hospital cercano.

Tras el cese al fuego, se activó un fuerte dispositivo de seguridad con elementos de los tres niveles de gobierno, quienes acordonaron la zona de Santa Eduwiges para permitir el trabajo de los peritos y el levantamiento de los cuerpos.

A través de redes se difundió el video del momento de la balacera sobre la calle de Topacio, donde se puede ver cómo se refugia al menos uno de los involucrados, mientras sale fuego de las armas presentes en el enfrentamiento.

A pesar de la magnitud del enfrentamiento y la duración del mismo, las autoridades confirmaron que hasta el momento no hay personas detenidas relacionadas con esta agresión. Las investigaciones continúan en desarrollo para dar con el paradero de los responsables que lograron huir tras el ataque.

