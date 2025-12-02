Ataque armado en lavandería de Cuautitlán Izcalli, Edomex; agresores iban contra 2 personas

Una intensa movilización policiaca se registró esta tarde 1 de diciembre en la Plaza Arkana Norte, ubicada en la zona sur de Cuautitlán Izcalli, luego de un tiroteo registrado al interior de una lavandería, en el Estado de México (Edomex).

El hecho ocurrió alrededor de las 17:00 horas, cuando sujetos armados irrumpieron en la plaza y se dirigieron específicamente hacia el local, disparando contra las personas que se encontraban dentro.

Sujetos armados ingresaron a una plaza comercial en Cuautitlán Izcalli, en el #Edomex, para asesinar a dos personas que se encontraban en una lavandería.



Balacera HOY en Cuautitlán Izcalli deja varios heridos

Reportes preliminares indican que sujetos armados llegaron a la zona para asesinar a dos personas que se encontraban dentro del negocio. Sin mediar palabra, los agresores dispararon en más de tres ocasiones.

Poco después, elementos de la Policía Municipal y del Grupo Táctico arribaron al lugar para acordonar la escena. Para ese momento, los responsables ya se habían dado a la fuga.

Por su parte, peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México se encuentran recabando evidencia, incluyendo los casquillos percutidos que quedaron en el suelo del negocio.

A pesar de la gravedad de los hechos, se informó que los demás comercios de la plaza continúan operando con normalidad. La autoridad mantiene presencia en la zona mientras se realiza la investigación preliminar del ataque para esclarecer el crimen.