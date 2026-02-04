“Con mi hija no": Captan pelea entre estudiantes y una madre en CEU Veterinaria en Guadalupe, NL

Difunden un video de una pelea al interior del Centro de Estudios Universitarios (CEU), campus Veterinaria, ubicado en el municipio de Guadalupe, Nuevo León.

De acuerdo con información extraoficial, el altercado ocurrió la mañana de este lunes 3 de febrero, alrededor de las 10:30 horas, en una zona común del plantel, sorprendiendo tanto a estudiantes como a personal administrativo que se encontraban en el lugar. En el material audiovisual se observa cómo al menos tres mujeres se enfrentan físicamente, presuntamente dos alumnas de la institución y una madre de familia.

Video muestra agresiones dentro del plantel en Guadalupe, Nuevo León

En las imágenes se aprecia que dos jóvenes, aparentemente estudiantes , se encuentran en el suelo jalándose del cabello, mientras una mujer de mayor edad somete a una de ellas, quien viste una blusa blanca. Durante el forcejeo, la mujer adulta repite en varias ocasiones la frase: “Con mi hija no, con mi hija no”, lo que refuerza la versión de que se trataría de la madre de una de las involucradas.

Trascendió que el conflicto podría estar relacionado con un problema de índole sentimental, en el que presuntamente existe un tercero en discordia. Esta situación habría detonado la confrontación física; sin embargo, hasta el momento dicha versión no ha sido confirmada oficialmente ni por las personas involucradas ni por autoridades del CEU.

Testigos cuestionan reacción de adultos presentes en pelea en CEU

El video también muestra que varias personas intentaron intervenir para detener la pelea . No obstante, un hombre vestido con playera blanca, bermuda y gorra negra —presuntamente otro padre de familia— se interpuso para evitar que terceros separaran a las mujeres, sin que él mismo actuara para frenar la agresión.

Posteriormente, una persona logró separar a la joven que vestía blusa negra, pero la madre de esta continuó golpeando a la otra mujer, quien ya presentaba sangrado en el rostro, hasta que finalmente el conflicto fue contenido.

No se descarta que una de las mujeres involucradas pudiera ser trabajadora de la institución, aunque esta información tampoco ha sido confirmada.

Exigen mayor seguridad en CEU Veterinaria en Nuevo León

Las imágenes rápidamente generaron reacciones en redes sociales, donde padres de familia y usuarios cuestionaron la falta de protocolos de seguridad y la facilidad con la que personas ajenas al alumnado pudieron involucrarse en un hecho violento dentro del plantel.

Hasta el momento, el Centro de Estudios Universitarios, campus Veterinaria, no ha emitido un posicionamiento oficial sobre lo ocurrido, ni ha informado si habrá sanciones administrativas o legales contra las estudiantes involucradas o contra los adultos que participaron en la agresión.

El caso ha reabierto el debate sobre la seguridad en instituciones educativas privadas y la responsabilidad de las autoridades escolares para prevenir y atender conflictos que escalen a la violencia física dentro de sus instalaciones.