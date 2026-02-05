¡Se congelan las aulas! Suspenden clases en decenas de municipios de Puebla por frente frío 33

La Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla informó que el próximo jueves 5 de febrero se suspenden las clases presenciales en instituciones educativas de todos los niveles ubicadas en 64 municipios de las sierras Norte y Nororiental, como medida preventiva ante las bajas temperaturas que provocará el frente frío número 33.

La decisión se tomó tras la recomendación de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, con el objetivo de salvaguardar la seguridad e integridad de estudiantes, docentes y personal educativo ante el descenso de temperaturas que se espera en estas regiones del estado.

Más de 400 mil alumnos tomarán clases en casa en Puebla

De acuerdo con la dependencia estatal, la suspensión de actividades presenciales impactará a 5 mil 836 escuelas de educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior, en las que están inscritos 407 mil 020 alumnos, atendidos por 22 mil 245 docentes.

Durante esta jornada, las comunidades escolares deberán realizar actividades académicas en casa, apoyándose en libros de texto gratuitos, tareas, cuadernillos y ejercicios diseñados de acuerdo con el nivel educativo de cada estudiante. La SEP Puebla precisó que esta modalidad busca evitar riesgos a la salud, especialmente en niñas, niños y adolescentes que viven en zonas de difícil acceso o con climas más severos.

Municipios de la Sierra Norte con suspensión de clases en Puebla

Entre los municipios de la Sierra Norte donde aplicará la suspensión de clases se encuentran Ahuacatlán, Chignahuapan, Huauchinango, Xicotepec, Zacatlán, Tetela de Ocampo, Pahuatlán, Venustiano Carranza, Tlaola, Tlacuilotepec, Zongozotla, Zihuateutla y Zapotitlán de Méndez, entre otros, sumando un total de 40 municipios en esta región.

Sierra Nororiental también se verá afectada por la suspensión de clases

En la Sierra Nororiental, la medida aplicará en municipios como Cuetzalan del Progreso, Teziutlán, Tlatlauquitepec, Zacapoaxtla, Xiutetelco, Hueytamalco, Chignautla, Zaragoza y Zoquiapan, además de otras demarcaciones, alcanzando 24 municipios más.

El Gobierno del Estado de Puebla exhortó a la población a tomar medidas preventivas para protegerse del frío , como el uso de ropa gruesa, cubrir rostro y cabeza, evitar cambios bruscos de temperatura y mantenerse atentos a los avisos oficiales de las autoridades.

Frente frío 33 traerá temperaturas bajas y lluvias intensas

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el frente frío número 33 recorrerá el sureste del país y la península de Yucatán, provocando lluvias fuertes a intensas en estados como Veracruz y Oaxaca. La masa de aire polar asociada mantendrá el evento de “Norte” con rachas de viento de hasta 120 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec.

Además, se prevén temperaturas bajas en el norte, noreste, centro y oriente del país, así como posible caída de nieve o aguanieve en las cimas del Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Pico de Orizaba y Cofre de Perote, lo que refuerza la necesidad de medidas preventivas en zonas montañosas de Puebla.