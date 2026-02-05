¿Quién era el motociclista que murió atropellado por un camión de la Guardia Nacional en Ecatepec?

Este miércoles 4 de febrero, el motociclista que fue arrollado por un camión de la Guardia Nacional en la Avenida López Portillo, recibió el último adiós rodeado de familiares y amigos en Ecatepec, Estado de México.

Se trata de César Aristeo, de 44 años, quien aquel fatídico martes acompañaba a Mariana, la conductora de la motoneta, a recoger unas refacciones, sin imaginar lo que ocurriría.

César Aristeo recibe el último adiós: motociclista atropellado en Ecatepec

De acuerdo con el video difundido, el conductor de la unidad oficial se pasó el alto e invadió el carril confinado del Mexibús, impactando la motocicleta en la que viajaban César y Mariana.

El hombre murió al momento, mientras que Mariana fue trasladada de emergencia al Hospital Magdalena de las Salinas, donde permanece en estado crítico.

A 24 horas de la tragedia, se dio a conocer que el hombre era mecánico y comerciante en Ecatepec. Aquel martes, César solo acompañaba a Mariana para recoger una refacción y así poder arreglar la unidad.

Lamentablemente, César dejó dos hijas, una nieta y a su esposa, quienes le dieron el último adiós en su casa ubicada en el pueblo de Guadalupe Victoria, en el municipio de Ecatepec.

El cortejo fúnebre partirá hacia Oaxaca, donde será sepultado en los próximos días. En medio del dolor, familiares han exigido justicia, pidiendo que los responsables enfrenten las consecuencias del accidente.

¿Cómo ocurrió el accidente en Ecatepec?

Videos difundidos muestran cómo el camión circulaba por el carril exclusivo del Mexibús, cuando en ese momento cambia el color del semáforo.

La motocicleta, en la que César y Mariana viajaban, se disponía a dar una vuelta en "U", cuando en cuestión de segundos ocurrió la colisión. La magnitud del choque provocó que ambos salieran proyectados al pavimento.

Durante los minutos posteriores, los elementos de la Guardia Nacional desviaron el tráfico y esperaron la llegada de los servicios de emergencia para atender a la mujer, así como para iniciar el levantamiento del cuerpo del hombre.

¿Está detenido el conductor del camión de la Guardia Nacional?

El chofer de la unidad oficial permanece detenido y a disposición del Ministerio Público por su presunta responsabilidad en los hechos ocurridos en la López Portillo.

Se espera que con los peritajes correspondientes, en cuestión de días se determine con exactitud el grado de responsabilidad del hombre al volante.