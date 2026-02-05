Persecución en la CDMX: Ladrones de autopartes disparan a policías y terminan baleados

Una tarde violenta se vivió en el corredor Roma-Doctores, en la zona centro de la Ciudad de México , luego de que una banda dedicada al robo de autopartes se enfrentara a balazos con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX). El saldo fue de dos detenidos, uno de ellos con una herida de bala en la pierna tras intentar agredir a los uniformados.

Los hechos iniciaron en la colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc, cuando oficiales de los sectores Roma y Asturias detectaron en flagrancia el robo de accesorios vehiculares, desatando una persecución que culminó calles adelante con detonaciones de arma de fuego.

Robo de autopartes en la colonia Roma:

Todo comenzó en el cruce de las calles Mérida y Cuauhtémoc. Durante sus recorridos de vigilancia, los policías sorprendieron a un sujeto desmontando los faros de un vehículo color azul que se encontraba estacionado.

Al verse descubierto, el presunto delincuente corrió hacia un automóvil color rojo donde su cómplice ya lo esperaba con el motor en marcha para emprender la huida sobre la avenida Cuauhtémoc.

Persecución y plomo en la colonia Doctores:

Las patrullas iniciaron el seguimiento del auto rojo, logrando interceptarlo metros más adelante, ya en territorio de la colonia Doctores, específicamente en el cruce de Avenida Cuauhtémoc y Doctor Navarro.

Lejos de rendirse, el conductor del vehículo sospechoso descendió empuñando un arma de fuego y disparó contra los policías. Ante el riesgo inminente, los oficiales repelieron la agresión, logrando herir al atacante en la pierna izquierda.

Su cómplice intentó escapar a pie aprovechando la confusión, pero fue neutralizado y detenido metros adelante en una rápida acción policial.

Ladrones de autopartes en CDMX: Armados y con antecedentes

Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) valoraron al agresor herido, diagnosticando una lesión de entrada y salida en la pierna izquierda que no requirió traslado hospitalario.

En el lugar se aseguraron:



Un arma de fuego corta con seis cartuchos útiles.

Un desarmador (herramienta para el robo).

Los faros robados instantes antes.

El vehículo rojo utilizado en la fuga.

Los detenidos, de 49 y 52 años de edad, fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Cabe destacar que el sujeto de 52 años es un exconvicto reincidente: cuenta con dos ingresos al Sistema Penitenciario de la CDMX (2012 y 2021) por Robo Agravado, además de estar vinculado a otras investigaciones por robo de accesorios en 2019 y 2020.