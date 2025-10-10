Terror en CDMX: balacera contra pareja en calles de la Miguel Hidalgo; esto se sabe

Durante la pasada noche se registró un violento ataque armado en calles de la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, que dejó como saldo un hombre muerto y una mujer herida, luego de una balacera en contra de la pareja.

De acuerdo con los primeros reportes policiales, la pareja viajaba a bordo de una camioneta sobre la lateral del Anillo Periférico, a la altura de la calle Electrificación, en la colonia Ampliación Daniel Garza, cuando fueron interceptados por sujetos armados que viajaban en una motocicleta; los agresores dispararon en repetidas ocasiones en contra el vehículo antes de escapar a toda velocidad.

Balacera en Miguel Hidalgo: la víctima sería un hombre de origen argentino

Uno de los proyectiles impactó directamente al conductor, quien intentó descender del vehículo para pedir ayuda, pero súbitamente colapsó a tan solo unos metros de la camioneta. Según fuentes cercanas a la investigación, el hombre sería de origen argentino, aunque esta información aún no ha sido confirmada oficialmente.

La mujer que lo acompañaba resultó herida de bala, por lo que fue trasladada por paramédicos a un hospital cercano, en donde permanece bajo observación médica. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y servicios de emergencia acudieron al lugar, pero nada pudieron hacer por el conductor, quien ya no presentaba signos vitales.

#MientrasDormía | Ataque directo contra conductor en Periférico



Un hombre, presuntamente de origen argentino, fue atacado a balazos y murió en el lugar. La mujer que lo acompañaba resultó herida. Los agresores, que viajaban en motocicleta, dispararon en repetidas ocasiones… pic.twitter.com/Y11SkY8ZsJ — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 10, 2025

Autoridades revisan cámaras para identificar a los agresores

Peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México efectuaron el levantamiento del cuerpo, además de que recolectaron indicios balísticos en la zona.

Mientras tanto, las cámaras de videovigilancia del perímetro ya son analizadas para tratar de identificar la ruta de escape y a los responsables del ataque a balazos.

Mientras dormía: más de 5 mil peregrinos llegan a la Basílica

Mientras tanto, en un ambiente completamente distinto, más de 5 mil peregrinos provenientes de la Arquidiócesis de Celaya arribaron a la Ciudad de México, luego de recorrer más de 200 kilómetros a pie con rumbo a la Basílica de Guadalupe.

La caminata, que comenzó desde el 1 de octubre, transcurrió sin incidentes y fue escoltada por ambulancias y elementos de seguridad. Los fieles expresaron que su objetivo fue agradecer los favores recibidos y pedir salud y trabajo.

Una noche, dos realidades: violencia y fe. Mientras la capital enfrenta nuevos episodios de inseguridad, miles de creyentes avanzan con esperanza; ¿qué lado de la ciudad predominará en los próximos días?