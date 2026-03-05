¿Qué está pasando en el Metro de CDMX hoy? Reporte de retrasos, cierres y avance de trenes
Líneas del Metro de la CDMX presentan alta afluencia debido a la hora. Te decimos el avance de este transporte público EN VIVO.
¡No te atrases! Te decimos qué estaciones están cerradas, retrasos y el avance de trenes en el Metro de la CDMX para ete lunes 2 de marzo de 2026.
En Azteca Noticias te mantenemos informado EN VIVO con todos los detalles de este transporte público.
Reporte de Movilidad: Flujo constante en 6 líneas clave del Metro
Buenas noticias para quienes utilizan las rutas del sur, poniente y oriente de la capital. El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informa que, tras superar el primer pico de la mañana, la circulación de trenes se mantiene estable y constante en seis de sus líneas principales.
Líneas con servicio regular:
- Líneas 2, 5, 7, 8, 9 y 12.
En estas rutas, los convoyes avanzan en ambos sentidos sin que se reporten interrupciones técnicas hasta el momento. Además, la afluencia de pasajeros se mantiene controlada, lo que permite un abordaje más ágil y tiempos de espera mínimos en los andenes.