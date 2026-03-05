Anuncian corte de agua de dos días en Iztapalapa: ¿Qué zonas se quedan sin servicio en marzo 2026?

La Secretaría de Gestión Integral de Agua (SEGIAGUA) confirmó que habrá cortes de agua en la alcaldía Iztapalapa por dos días debido a los trabajos de sustitución de tuberías, pero ¿qué zonas se quedarán sin servicio en marzo 2026?

Ante la interrupción del servicio se recomienda a las y los ciudadanos tomar las precauciones necesarias.

Fechas y horarios de los cortes de agua en Iztapalapa

Los cortes de agua en Iztapalapa comenzarán del martes 10 al 11 de marzo 2026 , por lo que los habitantes podrían quedarse sin servicio desde las primeras horas del día, pues no se especifica el horario.

¿Cuándo restablecen el servicio de agua en Iztapalapa?

El servicio de agua potable será restablecido hasta el próximo jueves 12 de marzo; hasta el momento se desconoce la hora exacta en la que los ciudadanos volverán a tener agua.

¿En qué zonas de Iztapalapa habrá cortes de agua en marzo 2026?

¡Atención, ciudadanos! La Secretaría de Gestión Integral de Agua detalló que los cortes de agua se realizarán sobre la calle Rafel Reyes, esquina Francisco Sarabia, en el pueblo de Santa Martha Acatitla en Iztapalapa.

Los trabajos de sustitución se realizarán en una tubería de agua potable en la red de distribución 48.

En caso de ser necesario, la SEGIAGUA declaró que los vecinos podrán solicitar pipas de agua a través de la Línea H2O en el *426.

🚧 La Secretaría de Gestión Integral del Agua informa a los vecinos de la alcaldía @Alc_Iztapalapa:



👷‍♀️El personal técnico de SEGIAGUA realiza trabajos de sustitución de tubería de agua potable en la red de distribución de 48” sobre calle Rafael Reyes esquina Francisco Sarabia,… pic.twitter.com/TMWT7lrNpf — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) March 5, 2026

Recomendaciones para los vecinos afectados por los cortes de agua

¡Atención, vecinos! Ante los cortes de agua en Iztapalapa, se les recomienda a las y los afectados seguir ciertas recomendaciones para no resentir la falta de suministro a lo largo del día.



Almacenar el agua : Llena depósitos con agua potable para cubrir tus necesidades básicas como higiene, alimentación y limpieza.

: Llena depósitos con para cubrir tus necesidades básicas como higiene, alimentación y limpieza. Raciona el agua : Usa solo la cantidad necesaria para evitar desperdicios y aprovechar al máximo el recurso.

: Usa solo la cantidad necesaria para evitar desperdicios y aprovechar al máximo el recurso. Conservar agua en electrodomésticos : Guarda un poco de agua en fregaderos, bañeras o baños, para emergencias o uso puntual.

: Guarda un poco de agua en fregaderos, bañeras o baños, para emergencias o uso puntual. Evita actividades que consuman mucha agua: Si hay cortes, evita lavar tu auto o regar los jardines hasta que ser normalice el servicio.

Es importante mantener limpia las áreas en las que se almacenará el agua, esto para evitar que se contaminen.