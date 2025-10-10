ZMG de Noche: Balacera en Tonalá y aparatoso choque por alcohol en Guadalajara

¿Otra balacera? La violencia volvió a golpear a la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG). Un hombre fue víctima de un ataque a balazos durante la pasada noche en calles de la colonia Santa Paula, del municipio de Tonalá.

¿Qué pasó en Guadalajara? De acuerdo con reportes de la Policía Municipal y la Fiscalía del Estado de Jalisco, los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Emiliano Zapata y San Miguel, donde vecinos reportaron múltiples detonaciones de arma de fuego alrededor de las 9 de la noche (hora local); al llegar al lugar de los hechos, las autoridades encontraron a un hombre gravemente herido, tirado sobre la vía pública.

Atienden a víctima de la balacera en Tonalá

Paramédicos de la Cruz Verde Tonalá localizaron al hombre, de aproximadamente 53 años, con al menos tres impactos de bala en distintas partes del cuerpo. La víctima fue trasladada de urgencia a una clínica cercana, pero falleció horas después debido a la gravedad de las lesiones.

Testigos señalaron que los agresores huyeron en un vehículo compacto, sin dejar rastro. De manera extraoficial, se presume que la agresión podría estar relacionada con un conflicto por terrenos en la zona, aunque las autoridades aún no han confirmado esta versión.

Elementos de la Fiscalía de Jalisco y del Servicio Médico Forense efectuaron el levantamiento del cuerpo, además de que recolectaron indicios balísticos para dar seguimiento a la investigación.

Conductor ebrio y drogado provoca aparatoso choque en Guadalajara

En otro hecho ocurrido en la Zona Metropolitana de Guadalajara, un conductor en estado de ebriedad y bajo el efecto de solventes provocó un choque de alto impacto sobre la Avenida Francisco Javier Mina, a la altura del parque San Jacinto, en la colonia San Andrés, del municipio de Guadalajara.

El responsable, un hombre de unos 55 años de edad, conducía una camioneta a exceso de velocidad cuando súbitamente impactó de frente otro vehículo, proyectando a los tripulantes más de 50 metros. Por fortuna, y a pesar de lo aparatoso del siniestro, no hubo personas lesionadas, aunque ambos vehículos quedaron destrozados.

🔴#IMPORTANTE | Se registró un choque sobre la Av. Javier Mina a la altura del parque San Jacinto en el municipio de Guadalajara.



Testigos aseguraron que el conductor apenas podía mantenerse en pie y, entre sus incoherencias, afirmaba ser norteamericano, aunque su aspecto físico lo desmentía. Ninguno de los implicados contaba con seguro vehicular, por lo que el responsable fue detenido por policías viales en el lugar. Este percance provocó cierre parcial de la avenida Javier Mina, generando tráfico por varios minutos.

Una noche más, la violencia y la imprudencia vial se apoderaron de la Zona Metropolitana de Guadalajara; ¿hasta cuándo la ciudadanía podrá caminar y conducir sin miedo?

