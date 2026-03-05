Logo Inklusion Sitio accesible
¡Caos vial por marchas en CDMX! Calles cerradas y vialidades afectadas por manifestantes este jueves

Las manifestaciones, bloqueos y marchas en CDMX afectan algunas calles de la CDMX; se recomienda tomar precauciones y tomar alternativas viales.

Marchas en CDMX HOY 5 de marzo 2026: Calles cerradas y vialidades afectadas este jueves; alternativas viales
Calles cerradas y vialidades afectadas por marchas en CDMX|X: @OVIALCDMX

Escrito por: Fernanda Benítez,Oscar Morales

¡Qué no se te haga tarde! Las calles de la Ciudad de México (CDMX) se verán afectadas por las marchas y manifestaciones de este jueves 5 de marzo 2026: te compartimos las zonas afectadas y las alternativas viales.

Marchas en CDMX HOY 5 de marzo 2026: Calles cerradas y vialidades afectadas por manifestantes.

Modo reversible en Circuito Interior; zonas afectadas

Implementan el modo reversible en Circuito Interior, desde La Raza a Leibnitz hasta las 9:00 horas de este jueves; se recomienda tomar precauciones.

¿Qué autos NO circulan hoy 4 de marzo 2026?

¡Atención, automovilistas! El Hoy No Circula para este jueves 5 de marzo 2026 aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, por lo que los siguientes autos que NO circulan hoy.

  • Con engomado verde
  • Terminación de placas 1 ó 2
  • Con hologramas 1 y 2

