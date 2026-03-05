¡Caos vial por marchas en CDMX! Calles cerradas y vialidades afectadas por manifestantes este jueves
¡Qué no se te haga tarde! Las calles de la Ciudad de México (CDMX) se verán afectadas por las marchas y manifestaciones de este jueves 5 de marzo 2026: te compartimos las zonas afectadas y las alternativas viales.
Modo reversible en Circuito Interior; zonas afectadas
Implementan el modo reversible en Circuito Interior, desde La Raza a Leibnitz hasta las 9:00 horas de este jueves; se recomienda tomar precauciones.
Recuerda que para mejorar la movilidad se implementa modo reversible en Circuito Interior, de La Raza a Leibnitz de las 06:30 a 09:00 horas y por la tarde en el tramo de Marina Nacional a La Raza de las 17:00 a las 20:00 horas.
¿Qué autos NO circulan hoy 4 de marzo 2026?
¡Atención, automovilistas! El Hoy No Circula para este jueves 5 de marzo 2026 aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, por lo que los siguientes autos que NO circulan hoy.
- Con engomado verde
- Terminación de placas 1 ó 2
- Con hologramas 1 y 2
🌞¡Buen día!
El #HoyNoCircula de este jueves 5 de marzo en la #ZMVM aplica para vehículos con #EngomadoVerde🟢 con terminación de placas 1 y 2, holograma 1 y 2. 𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎.