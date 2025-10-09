Don Nico lucha por su vida tras ser baleado durante transmisión en vivo en Salvatierra

José Guadalupe, conocido cariñosamente como Don Nico en la comunidad de Urireo, Salvatierra, Guanajuato, continúa hospitalizado en estado grave, tras haber sido atacado a balazos durante una transmisión en vivo por Facebook.

Durante la mañana del 7 de octubre, mientras mostraba las calles llenas de baches, el hombre recibió múltiples disparos por sujetos a bordo de una motocicleta, evidenciando la cruda realidad de violencia que se vive en el país.

Ataque a Don Nico en plena transmisión en vivo: video que paralizó a Guanajuato

Los hechos ocurrieron tras 21 minutos de transmisión en redes sociales, en los que Don Nico, famoso heladero en la comunidad, pedía una colecta para realizar el bacheo.

Mientras mostraba la zona, dos sujetos armados a bordo de una motocicleta se aproximaron y accionaron su arma de manera indiscriminada.

La escena quedó registrada en video, donde se escuchan claramente los disparos y, segundos después, los gritos de dolor de Guadalupe.

“Te amo, ya me mataron corazón, cuida a mis niños… se me está yendo el aliento”, dijo con dificultad mientras habitantes corrían a auxiliarlo.

En Salvatierra, #Guanajuato, un vendedor de helados y activista comunitario fue atacado a balazos mientras transmitía #envivo denunciando el mal estado de un camino.



Su local está cerrado y se debate entre la vida y la muerte tras cirugía. Las autoridades solo condenaron el… pic.twitter.com/Tqm2Ak7uXV — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 9, 2025

¿Cuál es el estado de salud de Don Nico? Lo trasladan a Celaya

José Guadalupe fue trasladado de emergencia al Hospital General de Celaya, donde fue intervenido quirúrgicamente para atender las heridas por arma de fuego.

De manera extraoficial se reporta que recibió al menos tres impactos en piernas y glúteos . Su estado de salud es delicado, pero estable, por lo que permanece bajo estricta vigilancia médica.

La Fiscalía General del Estado confirmó que la víctima no ha podido rendir su declaración ante el Ministerio Público debido a que se encuentra en “código rojo”, aunque hay diversas líneas de investigación.

México: Hasta por denunciar baches, te disparan

Don Nico es ampliamente conocido en Urireo por ser dueño de “Helados Nico”, un pequeño negocio familiar que se ha convertido en punto de encuentro para habitantes de la zona.

Además de vender nieves y paletas artesanales, utilizaba sus redes sociales para visibilizar problemas comunitarios y organizar brigadas y colectas en favor de la localidad.

Días antes del ataque, había pedido ayuda para comprar material y tapar los baches de la carretera, ante la falta de respuesta de las autoridades.

También solía usar sus plataformas para difundir imágenes de mascotas en adopción, objetos extraviados y avisos de servicio social.

Hasta el momento se desconoce a los agresores, aunque las autoridades municipales aseguran que ya están trabajando para esclarecer los hechos.