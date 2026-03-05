De la sombra del CJNG a atender una cafetería en California: La discreta vida de Laisha Oseguera, hija menor de “El Mencho”

Mientras el nombre de Nemesio “El Mencho” Oseguera Cervantes se asociaba con el terror a escala industrial, su hija menor, Laisha Oseguera González, de 24 años, decidió cambiar su pasado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por dirigir una cafetería.

En un modesto centro comercial de Perris, California, se encuentra “El Rincón La Chulis”, un local que hasta hace poco era conocido solo por su buen menú y no por sus vínculos familiares con uno de los grupos criminales más violentos de México.

¿Cómo es la cafetería de la hija menor de "El Mencho"?

Para los clientes habituales, Laisha es simplemente una dueña de negocio respetuosa y amable. El lugar destaca por sus lattes de horchata y sus platos de chilaquiles en forma de corazón, lejos de la imagen violenta que proyecta el cártel de su familia. Sin embargo, la sorpresa de los vecinos ha sido total al enterarse de quién es realmente la joven que les servía el café de la mañana.

La desaparición tras la muerte de "El Mencho"

Laisha no ha sido vista en su cafetería desde un evento clave: la ejecución de su padre en una operación militar el pasado 22 de febrero. Según reportes, la joven habría viajado a Guadalajara para asistir al funeral, donde el capo fue enterrado en un ataúd dorado este martes.

Se dice que acudió con el cabello teñido de rubio y gafas oscuras para mantener el bajo perfil que la ha caracterizado.

¿Quién es el esposo de la hija menor de "El Mencho"?

El esposo de Laisha es Cristian Gutiérrez-Ochoa, un alto mando del CJNG conocido como "El Gaucho". El historial de Gutiérrez-Ochoa incluye el secuestro de dos marinos mexicanos y una huida por un túnel hacia Estados Unidos, donde usó una identidad falsa para vivir en una mansión de 1.2 millones de dólares en Riverside, pagada en efectivo.

Actualmente, cumple una condena de 11 años de prisión en suelo estadounidense.

El peso del apellido y la libertad de "La Jefa"

La vida de Laisha también ha estado marcada por la situación legal de su madre, Rosalinda González Valencia, apodada "La Jefa". Tras pasar tiempo en prisión en México por delitos relacionados con lavado de dinero en un negocio de autolavado, fue liberada en 2025.

A pesar de este historial familiar, hasta el momento no se han presentado pruebas de malos manejos financieros o actividades ilícitas directamente relacionadas con la cafetería de Laisha en California.