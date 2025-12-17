Fingían vender flores para extorsionar microbuseros: Caen célula de “Los Negros” en Indios Verdes

En respuesta a las constantes denuncias de operadores de transporte público, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) lograron la detención de tres presuntos extorsionadores en el paradero de Indios Verdes, alcaldía Gustavo A. Madero. Los implicados, dos mujeres y un hombre, fueron identificados como miembros de una célula delictiva conocida como "Los Negros".

Los detenidos son Jazmín “N” (alias "La Cachetes"), Iraís “N” (alias "La Güera") y Sergio Iván “N” (alias "El Risas"), operaban bajo un esquema de intimidación contra los choferes que cubren las rutas hacia el Estado de México.

El 'modus operandi' de "Los Negros", extorsionadores de choferes en la GAM

De acuerdo con las investigaciones, esta célula criminal utilizaba una fachada para pasar desapercibida entre los usuarios: se hacían pasar por vendedores de flores. Bajo este disfraz, vigilaban las salidas de los camiones y se acercaban a los conductores para exigir el pago de cuotas diarias.

La amenaza era clara: si no pagaban, los choferes serían agredidos físicamente o no se les permitiría trabajar en el paradero.

Capturan a célula extorsionadora en Insurgentes Norte

La detención se concretó en la colonia Residencial Zacatenco, sobre la avenida Insurgentes Norte. Oficiales que realizaban labores de vigilancia observaron el momento exacto en que los sospechosos se acercaban a las unidades de transporte para recibir dinero en efectivo de manera inusual.

Tras interceptarlos y realizarles una revisión preventiva, los agentes aseguraron:



Dinero en efectivo (producto de la extorsión).

Dos teléfonos celulares.

Los detenidos, de 30, 33 y 50 años de edad, fueron reconocidos plenamente por las víctimas y puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica y su relación con la banda de "Los Negros", generadora de violencia en la demarcación.