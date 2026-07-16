Balacera en Tepito deja un menor lesionado en puesto de micheladas

La violencia no para en la Ciudad de México (CDMX) y este jueves 16 de julio de 2026 se desató una balacera hoy en un puesto de micheladas en la zona del barrio bravo de Tepito.

Los hechos ocurrieron en un local instalado en la calle Jesús Carranza y Matamoros, de la colonia Morelos, alcadia Cuauhtémoc.

Balacera en Tepito hoy deja tres lesionados

Reportes preliminares inician que tres personas resultaron lesionadas, entre ellas un menor; todos fueron trasladados a un hospital cercano.

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) arribaron al lugar y acordonaron el área para comenzar con las investigaciones, pero hasta el momento no hay reporte de personas detenidas.

Matan con más de 20 balazos a frente a las letras de Tepito

La balacera de hoy se da casi un mes después de que dos hombres fueron asesinados a balazos el 26 de junio de 2026 sobre en Paseo de la Reforma, a la altura del barrio bravo de Tepito.

Los hechos ocurrieron en la Glorieta de Reforma, entre las calles Matamoros y Comonfort, en la colonia Morelos, de la alcaldía Cuauhtémoc.

Las víctimas iban a bordo de un vehículo y fueron interceptadas por otras dos personas a bordo de otro vehículo, quienes les dispararon en más de 20 ocasiones de manera directa.

Una tercer persona resultó lesionada y fue atendida por paramédicos de una ambulancia del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM).

Las víctimas que murieron eran dos jóvenes de aproximadamente 20 y 25 años de edad, mientras que un hombre de 42 años que presentaba una herida en las costillas fue llevado a un hospital.

🚨 Colonia Morelos, #CDMX: dos hombres fueron asesinados en el cruce de Comonfort y Matamoros tras pedir asistencia mecánica.



Sujetos armados los interceptaron y dispararon más de 20 veces. Una tercera persona resultó herida y es atendida por paramédicos.



La policía busca a… pic.twitter.com/B9CSpVPWxp — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 27, 2026

Ejecutan a señora de la tercera edad en Tepito

Un día antes del asesinato de estos dos hombres, mujer de la tercera edad fue asesinada a balazos entre una zona de puestos de Tepito, mientras que un hombre resultó herido y fue llevado a un hospital.

La mujer de aproximadamente 70 años de edad, fue víctima de una agresión directa cuando se encontraba en la calle Caridad, en la colonia Morelos.

La víctima perdió la vida tras recibir un balazo en la cabeza y otro en la espalda, por lo que falleció en el lugar de inmediato. Policías de Investigación (PDI) y peritos de la Fiscalía General de Justicia arribaron para recabar indicios del asesinato.

