Balacera en la Central de Abasto: Sujeto rafaguea el piso y bala rebota en comerciante

La violencia volvió a hacerse presente en los pasillos de la Central de Abasto (CEDA), en la alcaldía Iztapalapa. Una discusión entre comerciantes terminó con un hombre de 52 años hospitalizado, luego de que su contrincante sacara un arma de fuego y disparara contra el suelo, provocando que una de las balas rebotara e impactara en la víctima.

El presunto agresor, un joven de 26 años, fue detenido en el lugar por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) tras ser señalado directamente por el afectado.

Toda esta situación se da apenas unos días después de la riña que también terminó en balazos, pero en la que estuvieron involucrados elementos de la Policía de la CDMX, luego de un supuesto asalto que ocurrió al interior.

¿Cómo fue la balacera en la Central de Abasto? Así se desató la riña

Los hechos ocurrieron en la intersección de las calles Flores y Hortalizas, Sección 1, en la conocida área de Coles.

Oficiales que patrullaban la zona fueron alertados por el C2 CEDA sobre una persona lesionada. Al llegar, encontraron a un hombre con una mancha de sangre en el antebrazo, quien narró que momentos antes había sostenido una riña con otro comerciante.

Según el testimonio, durante la pelea, el agresor sacó un arma de entre sus ropas y disparó hacia el piso en varias ocasiones, por lo que se desató el pánico en los alrededores. Lamentablemente, el rebote del proyectil alcanzó al comerciante en el brazo izquierdo y de inmediato se solicitó el auxilio.

#BoletínSSC | #DETENIDO | Oficiales de la #SSC, detuvieron a un sujeto señalado como posible responsable de lesionar con disparos de arma de fuego a un comerciante después de una riña, al interior de la #CEDA, en la @Alc_Iztapalapa.



Los hechos ocurrieron cuando los uniformados… pic.twitter.com/2yiGrnhobe — SSC CDMX (@SSC_CDMX) November 22, 2025

Paramédicos que acudieron a la emergencia diagnosticaron al hombre de 52 años con una herida lacerante en la mano izquierda y una contusión en la cabeza, por lo que fue trasladado a un hospital cercano para recibir atención médica especializada.

"Enseguida, un hombre de 26 años de edad que fue reconocido por el afectado y que se encontraba en el lugar, fue detenido", señaló la SSC CDMX a través de sus canales oficiales.

El detenido fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.