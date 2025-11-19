Así fue la riña en la Central de Abasto, Iztapalapa, tras un presunto asalto

El caos volvió a hacerse presente en la Central de Abasto, en Iztapalapa, cuando se desató una riña entre civiles y un policía, tras un presunto asalto. El hecho terminó en un momento de tensión para muchas personas que se encontraban en el lugar.

Asalto desata riña en Central de Abasto en Iztapalapa

Un operativo de seguridad en la Central de Abasto (CEDA), derivó en la detención de un hombre que presuntamente asaltó a un joven con un arma de fuego tipo pluma.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los hechos ocurrieron cuando un hombre de 27 años solicitó el apoyo de la policía de la zona para señalarles que había un sujeto corriendo y que lo había amenazado con una pluma metálica para despojarlo de su dinero.

En relación a un #video que circula en redes sociales en el que se observa a un #policía realizar un disparo durante una riña en la Central de Abasto, en Iztapalapa, la @SSC_CDMX informó que el enfrentamiento ocurrió cuando los oficiales intentaban detener a un sujeto acusado de… pic.twitter.com/ZAhmXm79fs — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 19, 2025

Tras alcanzarlo sobre la vialidad de los Tres y el Pasillo A-B, los policías realizaron una revisión preventiva y encontraron entre sus ropas el arma tipo pluma y el dinero que la víctima reconoció como propio.

Sin embargo, al momento de la detención varias personas intentaron impedir el actuar policial, lo que provocó una riña con golpes y jaloneos.

La situación escaló al punto en que uno de los uniformados realizó una detonación hacia el suelo, hecho que quedó grabado en un video que circula en redes sociales.

Detienen a asaltante de la Central de Abasto tras riña

Luego de controlar el enfrentamiento, los oficiales solicitaron atención médica para el detenido, quien presentaba una herida en el pecho, diagnosticada por paramédicos de Protección Civil de la CEDA sin necesidad de traslado hospitalario.

#BoletínSSC | #DETENIDO | Oficiales de la #SSC detuvieron a un sujeto en posesión de un arma de fuego tipo pluma y quien probablemente asaltó a un joven al interior de la @CdeAbastoCDMX en la alcaldía @Alc_Iztapalapa.



Los uniformados comisionados a la seguridad y vigilancia al… pic.twitter.com/NNbn5qBUOL — SSC CDMX (@SSC_CDMX) November 19, 2025

El hombre, de 34 años, fue informado de sus derechos y trasladado ante el Ministerio Público junto con lo asegurado.