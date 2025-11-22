“Lo pusieron": Revelan detalles CRUCIALES en el asesinato de Carlos Manzo

Una audiencia maratónica de más de ocho horas destapó la presunta maquinaria criminal detrás del asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan.

La Fiscalía de Michoacán reveló dos datos devastadores: uno de sus propios escoltas lo traicionó filtrando su ubicación a los sicarios, y el director de la policía, Demetrio "N", ejecutó al tirador cuando este ya estaba desarmado, impidiendo además que recibiera atención médica.

El juez dictó prisión preventiva oficiosa contra Jorge Armando "N", alias "El Licenciado" (presunto autor intelectual), y contra los siete escoltas del edil, mientras la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, posponiendo la definición de su situación jurídica para el próximo miércoles.

¿Cómo fue el asesinato de Carlos Manzo? Revelan detalles de la traición

La Fiscalía presentó pruebas contundentes que señalan que el "Movimiento del Sombrero" fue vulnerado desde su círculo más íntimo. Las investigaciones revelaron que uno de los agentes encargados de la seguridad del edil lo traicionó, brindando información precisa y en tiempo real al grupo criminal sobre sus movimientos y ubicaciones para perpetrar el ataque.

Aunque la identidad específica de este traidor no fue revelada públicamente en la audiencia, el dato confirma la teoría de la conspiración interna.

Escolta filtró ubicación de Carlos Manzo; director de policía ejecutó al sicario: Revelan primera audiencias

La ejecución de Víctor Manuel, sicario de Carlos Manzo: "Ya estaba desarmado"

La audiencia también esclareció la muerte de Víctor Manuel, el sicario de 17 años. La mecánica de hechos establecida por la Agencia de Investigación Criminal (AIC) fue la siguiente:



Víctor Manuel disparó primero e hirió a un civil (Félix) que se tomaba una foto con el alcalde. Rectificó la puntería y disparó 6 veces contra Carlos Manzo. Acto seguido, soltó el arma.

Fue en ese momento, tras un forcejeo con el equipo de seguridad, que Demetrio "N", ahora ex director de la policía, tomó el arma homicida y la accionó contra el tirador, quien ya se encontraba desarmado.

Aunque Demetrio declaró que disparó a "metro y medio de distancia", el peritaje científico lo contradijo, demostrando que se aproximó para realizar la detonación fatal.

Además, un paramédico testificó que los escoltas le impidieron auxiliar al homicida herido; solo se le permitió revisarlo cuando intervino la Guardia Nacional, pero ya había muerto.

🛑 Dictan prisión preventiva a “El Licenciado” autor intelectual del as3sinato de Carlos Manzo



La Fiscalía de #Michoacán dictó prisión preventiva a Jorge Armando "N", alias "El Licenciado", señalado como el presunto autor intelectual del ases1nato del alcalde Carlos Manzo… pic.twitter.com/r2UZZOq5Gh — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 22, 2025

"El Licenciado", vinculado a proceso cargos de asesinato

Jorge Armando "N", "El Licenciado", enfrenta cargos por Homicidio y Lesiones Calificadas como autor intelectual. Se le vincula además con secuestros y cobro de piso en Huandacareo y Uriangato.

Por su parte, los escoltas Omar, Alejandro, Mario Alberto, Guillermo, Demetrio, Omar Osvaldo y Montserrat están acusados de Homicidio Doloso en Comisión por Omisión, al facilitar el crimen y ejecutar extrajudicialmente al agresor para silenciarlo.