¿Cierran los bancos por Semana Santa 2026? Horarios para el Jueves, Viernes y Sábado Santo; qué servicios están disponibles
Miles de bancos en todo México tendrán cambios importantes en sus horarios para el Jueves y Viernes Santo; se recomienda a los usuarios tomar precauciones.
La llegada de Semana Santa 2026 no solo trae días de descanso, sino ajustes importantes en el sector financiero, pues los bancos tendrán cambios de horario para el Jueves, Viernes y Sábado Santo 2026, por lo que se recomienda tomar precauciones.
¿Abrirán los bancos en México el Jueves y Viernes Santo 2026?
¡No te quedes sin efectivo! La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) confirmó que los bancos de México NO abrirán los próximos Jueves y Viernes Santo 2026, ya que son considerados como días inhábiles por la Ley Federal de Trabajo.
Se espera que las instituciones financieras regresen a la normalidad el día sábado o hasta el próximo lunes 6 de abril 2026.
Recuerda: el próximo jueves 2 y viernes 3 de abril los bancos y demás entidades financieras supervisadas por la #CNBV suspenderán operaciones al público.— CNBV (@cnbvmx) March 27, 2026
Toma precauciones y realiza tus trámites con anticipación.
Consulta el #CalendarioCNBV https://t.co/cqdCYij9WF pic.twitter.com/USo1WyDmeE
¿Qué bancos SÍ abren el Jueves y Viernes Santo?
Aunque la mayoría de instituciones financieras NO tendrá servicio, Banco Azteca sí abrirá sus puertas este 16 de marzo 2026; te compartimos el horario.
La institución financiera abre sus puertas desde las 9:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche, el cual aplica en TODAS las sucursales alrededor de la República Mexicana.
Estamos para ti en todo momento 💚 acompañándote los 365 días del año.— Banco Azteca (@BancoAzteca) December 12, 2024
¡Nosotros sí abrimos! Te esperamos de 9:00 a.m. a 9:00 p.m. 🕰️ #FelizDíaDelBanquero
Localiza tu sucursal más cercana aquí 👀: https://t.co/Xc78jNU7z0 pic.twitter.com/w8wYiBEe3x
¿Qué servicios suspenderán los bancos por Semana Santa 2026?
Debido al cierre de los bancos en México para el Jueves y Viernes Santo 2026, las y los tarjetahabientes no podrán realizar los siguientes servicios:
- Retiros y depósitos en ventanilla.
- Aclaraciones con gerentes bancarios.
- Trámites de tarjeta de crédito o débito.
Las instituciones financieras solo suspenderán sus servicios el lunes, ya que el 'megapunete' de 4 días únicamente aplica para los estudiantes de educación básica, es decir, preescolar, primaria y secundaria.
¿Qué servicios estarán disponibles en los bancos el Jueves y Viernes Santo?
A pesar de que las sucursales bancarias permanecerán cerradas este lunes, los usuarios podrán realizar operaciones en cajeros automáticos o en la banca digital.
Las sucursales ubicadas en centros comerciales o tiendas de autoservicios mantendrán sus puertas cerradas durante los próximos jueves 2 y viernes 3 de abril 2026.
¿Qué otros días cierran los bancos en México?
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) reveló el calendario de bancos en México 2026, en el que se marcan los días feriados en las que las instituciones bancarías NO abrirán sus puertas.
- 1 de mayo 2026 - Actividades suspendidas por el Día del Trabajo.
- 16 de septiembre 2026 - Conmemoración de la Independencia de México.
- 2 de noviembre 2026 - Día feriados por el Dia de Muertos
- 16 de noviembre 2026 - Conmemoración a la Revolución Mexicana, ocurrida el 20 de noviembre.
- 12 de diciembre 2026 - Suspenden actividades por el Día del Empleado Bancario.
- 25 de diciembre 2026 -Celebraciones de Navidad.
- 1 de enero 2027 - Celebraciones de Año Nuevo.
📑 Disposiciones de carácter general que señalan los días del año 2026 en que las entidades financieras sujetas a la supervisión de la #CNBV deberán cerrar sus puertas y suspender sus operaciones. #CalendarioCNBV 🗓️ https://t.co/cqdCYijHMd pic.twitter.com/SbQoU5zQHL— CNBV (@cnbvmx) December 26, 2025