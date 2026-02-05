Una banda de presuntos asaltantes fue detenida por la policía de la Ciudad de México (CDMX) al saber de la presencia de un grupo delictivo que ofrecía autos en Facebook y luego asaltaba a los compradores.

Este golpe contra una banda de probables ladrones fue ejecutado luego de dos cateos, los cuales permitieron la detención de cuatro personas.

Banda en CDMX engañaba a compradores de autos y los citaba en Iztapalapa

Los reportes de la policía señalan que los cuatro son posibles integrantes de un grupo delictivo dedicado al fraude y robo en la compra de vehículos por medio de redes sociales y plataformas de venta en línea.

De acuerdo con las investigaciones, a través de Marketplace de Facebook ofrecen vehículos en venta con perfiles falsos y siempre citaban a sus víctimas en la alcaldía Iztapalapa.

Una vez que las personas que caían en la trampa, cuando llegaban, eran amenazadas con armas de fuego y les quitaban el dinero de la compra y pertenencias de valor.

¿Quién integraba la violenta banda de ladrones en CDMX?

Los cateos se ejecutaron en inmuebles localizados en la alcaldía Iztapalapa, identificados como centros de operación del grupo, donde al parecer se almacenaban y comercializaban enervantes. Los detenidos fueron identificados como:



Ludwin Kevin “N”, de 22 años, alias “El Kevin”

Brayan Adrián “N” de 26 años, alias “El Becerro”

Carlos “N” alias “El Gigí” de 57 años

Joshua “N” de 21 años de edad

Carlos “N”, alias “El Gigí”, era quien presuntamente citaba a las víctimas en un punto previamente acordado y cuando llegaban al parecer los amagaba y amenazaba con un arma de fuego , mientras que Joshua “N” al parecer vigilaba.

Sujetos robaron 120 mil pesos tras supuesta compraventa

El arresto de las cuatro personas se dio en seguimiento un robo tras una supuesta compraventa de un vehículo el 25 de enero del año en curso en la colonia Ejército Constitucionalista.

Ese día al menos dos sujetos despojaron de 120 mil pesos y dos teléfonos celulares a un comprador y a su hijo que lo acompañaba.

Por estos hechos, el 29 de enero, en calles de la misma colonia, fue detenido un hombre de 40 años de edad, identificado como posible participante en el robo, en posesión de dosis de posible droga.

¡Cuidado! Aterrador plan de falsos vendedores de autos por redes sociales: roban y matan a compradores

Localizan placas y tarjetas de circulación robadas

Un cateo se hizo en domicilio localizado en las calles Supermanzana 3 y Manzana 16, en la colonia Ejército Constitucionalista, donde detuvieron a dos hombres de 22 y 26 años de edad y aseguraron 59 dosis de probable marihuana, dos pares de placas, una tarjeta de circulación y una placa VIN, todo con reporte de robo activo, así como dos teléfonos celulares.

El segundo se realizó en un inmueble localizado en las calles Supermanzana 2 y Manzana 35, en la misma colonia, donde detuvieron a dos hombres de 57 y 21 años de edad.

Además, en el predio se aseguraron 140 dosis de posible marihuana, dos placas de circulación y dos de identificación, al parecer con reporte de robo, tres identificaciones oficiales y una licencia de conducir probablemente falsas.

