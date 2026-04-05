Cae rusa en Edomex que se paseaba en auto robado y pasaporte de EU

Policías en el municipio de Huixquilucan, Estado de México (Edomex), detuvieron a una mujer que dijo ser de nacionalidad rusa, quien viajar a bordo de un auto robado.

La mujer fue arrestada por elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) después de ser alertados que una camioneta con reporte de robo había sido vista por el centro de mando.

Cámaras captaron camioneta robada en 2025

El vehículo fue detectado por uno de los arcos carreteros de la en la colonia La Herradura del municipio de Huixquilucan, pues las cámaras registraron los datos de la camioneta.

De acuerdo con el reporte de la policía, la camioneta fue robada en calles de la colonia Los Reyes Acaquilpan Centro, en la jurisdicción del municipio de La Paz, el 26 de diciembre de 2025.

Conductora rusa se identificó con pasaporte estadunidense

Tras saber la ubicación de la camioneta, se llevó a cabo un operativo para recuperar la camioneta robada.

Los oficiales de la Policía Estatal le marcaron el alto a la conductora rusa de nombre Rita “N”, de 40 años, quien se identificó con un pasaporte estadounidense y quien no comprobó la posesión legal de la unidad.

La mujer y el vehículo fueron trasladados ante el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), donde se determinará su situación jurídica por probable encubrimiento por receptación.

¿Cómo se castiga el delito de encubrimiento por receptación en Edomex?

El delito de encubrimiento por receptación en el Estado de México se comete cuando alguien sin haber participado en la comisión de un hecho delictivo, acepta, recibe, adquiere, posee, venda, enajene, comercialice, trafique, pignore, traslade, use u oculte el o los objetos, productos o instrumentos del delito con conocimiento de esta circunstancia.

Al responsable de este delito se le impondrán dos terceras partes de la pena del delito encubierto y multa igual a cinco veces el valor de los bienes, sin exceder de un mil días multa.

En el caso que se trate de un vehículo automotor, se impondrá la pena de dos a ocho años de prisión y multa igual a cinco veces el valor del bien.

