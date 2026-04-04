Intentaron salvarla de la policía: Así cayó la mujer que disparó contra un joven tras una riña en Iztapalapa

La violencia empañó las celebraciones de Semana Santa en la Ciudad de México (CDMX). La noche de este Viernes Santo, una riña en Iztapalapa terminó con el trágico asesinato de un muchacho de apenas 21 años de edad, luego de recibir un impacto de arma de fuego en plena vía pública.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) lograron capturar a la presunta homicida y a cinco personas más, esto a pesar de que una turba enardecida intentó evitar la aprehensión atacando a los oficiales.

El trágico desenlace en la colonia El Paraíso

Los hechos que derivaron en esta mortal riña en Iztapalapa se registraron en el cruce de las calles Canteras del Peñón y Circuito, ubicadas en la colonia El Paraíso.

Monitoristas del Centro de Comando y Control (C2) Oriente emitieron una alerta por una fuerte pelea callejera entre varios sujetos. Al llegar al lugar de la emergencia, la policía capitalina confirmó que la trifulca había escalado de los golpes a las detonaciones.

Un joven de 21 años yacía gravemente herido. Ante la desesperación y la urgencia de salvarle la vida, los propios familiares de la víctima decidieron no esperar a la ambulancia y lo trasladaron por sus propios medios a un hospital; lamentablemente, los médicos confirmaron que minutos después perdió la vida a causa de las heridas por el arma de fuego.

#CDMX | Detienen a una mujer por presuntamente haber asesinado a joven a tiros durante una riña, en Iztapalapa https://t.co/WLNIYZsxyM — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 4, 2026

Caos, encubrimiento y agresión contra la autoridad

La tensión en la escena del crimen estaba lejos de terminar. En el lugar, familiares del joven señalaron a un grupo de personas como los responsables de la pelea y afirmaron que una joven de 25 años fue quien sacó el arma y disparó a quemarropa contra el muchacho.

Cuando los oficiales le marcaron el alto a la sospechosa, el resto del grupo intentó encubrirla. Diversas personas presentes en la riña en Iztapalapa comenzaron a agredir físicamente a los policías con el objetivo de impedir que se llevaran a la presunta asesina.

Uno de los detenidos tiene historial delictivo

Tras solicitar refuerzos y lograr controlar la situación, los policías concretaron el arresto de los involucrados. En total, detuvieron a seis personas: cuatro mujeres de 24, 30, 36 y 40 años, y dos hombres de 39 y 44.

Investigaciones preliminares revelaron que el hombre de 44 años cuenta con antecedentes penales, registrando un ingreso a la cárcel en el 2008, precisamente por el delito de lesiones por riña en la vía pública