Frustran robo en casa en Lomas de Chapultepec y abaten a ladrón antes de huir en auto

Un ladrón perdió la vida al huir de la policía en la Ciudad de México (CDMX) luego de meterse a una casa en la colonia Lomas de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo, para cometer un robo junto con un cómplice, pero al asalto fue frustrado.

El reporte de las autoridades de este sábado 4 de abril de 2026 refiere que el ladrón, al notar la presencia de los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) comenzó a dispararles, por lo que los oficiales, al ver en peligro su vida, repelieron la agresión.

¡Atención!📍 Se reporta una persona fallecida en Montañas Rocallosas y Paseo de las Palmas, en la colonia Lomas de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo (@AlcaldiaMHmx). De acuerdo con los primeros reportes, la persona fue baleada y hay un detenido



📹: Iván Aldama (@IvanAldamaF) pic.twitter.com/ANvcBXPorq — adn Noticias (@adnnoticiasmx) April 4, 2026

Guardia se percató de ladrones entrando a robar casa en Lomas de Chapultepec

Los policías llegaron a la calle Montañas Rocallosas, donde un guardia de seguridad privada dijo que observó a los sujetos ingresando a una vivienda.

Ante ellos, pidió apoyo a través del número telefónico de cuadrante, mientras mantenía la vigilancia a distancia en el lugar.

Ladrones salieron corriendo y le disparan a uno antes de huir en un auto

Los oficiales implementaron un despliegue operativo en la zona y observaron a dos probables responsables que salieron corriendo y, al notar su presencia, uno de ellos realizó disparos por lo que, al ver en riesgo su vida, repelieron la agresión.

Uno de los probables implicados fue detenido, mientras que el otro que intentó subir a un vehículo color negro resultó lesionado, por lo que fue atendido por paramédicos que lo diagnosticaron sin signos vitales.

La zona fue acordonada y se dio parte a las autoridades ministeriales para los servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX correspondientes.

Encuentran armas, herramientas y una caja fuerte tras robo

Al interior del automóvil en el que pretendía huir se hallaron dos armas de fuego cortas, una mochila con herramienta y una caja fuerte.

Todo fue asegurado y puesto a disposición, junto con el detenido de 28 años de edad, ante el agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica y realizará las investigaciones correspondientes.

Mientras que ersonal de la Dirección General de Asuntos Internos de la SSC tomó conocimiento de lo ocurrido para coadyuvar con las indagatorias, mientras que los oficiales que participaron en la acción también rendir su declaración.