Heroico rescate de perrito y gatitos del fuego tras incendio en CDMX

La calma se vio interrumpida este Sábado de Gloria en la Ciudad de México (CDMX) tras registrarse un incendio en la zona centro dentro de un departamento.

Bomberos de la CDMX recibieron el reporte de un incendio en un domicilio ubicado en el número 65 de la calle Fernando Ramírez, la colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc.

Rescatan a perro y dos gatos de incendio en CDMX

Cuando los servicios de emergencia llegaron al lugar, fueron informados que dentro del departamento donde se registró el incendio, había un perro y dos gatos.

Azteca Noticias llegó al lugar de los hechos y pudo documentar el momento en que los animalitos fueron rescatados con vida ante el riesgo que corrían de resultar lesionados.

Una mujer en el lugar recibió en sus manos al perro que estaba atrapado en el departamento. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas y solo hubo daños materiales en el domicilio afectado.

#URGENTE | Se registra incendio en un departamento de la colonia Obrera se generó en el número 65 de la calle Fernando Ramírez en la colonia Obrera, Cuauhtémoc.



Brigadistas rescataron un perro y dos gatos del lugar.



Vía: @PLATA11CDMX pic.twitter.com/ggXyZvtClI — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 5, 2026

Sofocan incendio en departamento en la colonia Obrera

Los bomberos que arribaron al sitio para controlar las llamas fueron apoyados en las labores de rescate por paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Hasta ahora se desconocern las causas que originaron el incendio, pero se investiga qué provocó el fuego esta noche en el inmueble.

Gracias a la pronta intervención, el fuego fue sofocado antes de que se propagara a otros departamentos cercanos.

Recibimos reporte de incendio en la Colonia Obrera, en @AlcCuauhtemocMx. Acudimos al lugar para verificar la situación y mantener a la ciudadanía informada. @JefeVulcanoCova pic.twitter.com/fv6oRhDtby — Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) April 5, 2026

¿Qué hacer ante un incendio y cómo prevenirlo? Recomendaciones

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil recomienda que en caso de un incendio en tu casa y no puedas salir, lo mejor que debes hacer es:



Protéjete del fuego cerrando todas las puertas que puedas

Pon trapos mojados en las rendijas de la puerta para impedir el paso del humo

Llama a los servicios de emergencia al teléfono 911

Tápate con un trapo o pañuelo, de preferencia húmedo, la nariz y la boca arrastrándote por el piso

Si no puedes bajar, intenta subir hasta la azotea; deja abierta la puerta de acceso a la misma para que el humo no se acumule en el cubo de las escaleras

Si al generarse un incendio en casa y es posible que salgas de tu domicilio, la dependencia recomienda lo siguiente:

