“No están en el Área 51": Por esta razón, Barack Obama piensa que existen los extraterrestres

Barack Obama, expresidente de Estados Unidos, generó polémica al afirmar que los extraterrestres existen. Y es que muchos lo tomaron como una afirmación, como que su gobierno reconoció la existencia de otros planetas, pero sus palabras no son tan literales.

¿Qué dijo realmente Barack Obama sobre los extraterrestres?

El integrante del Partido Demócrata asistió al podcast de Brian Tyler Cohen, quien le preguntó directamente sobre si los extraterrestres son reales.

“Son reales, pero no los he visto. Y no están siendo resguardados en… ¿cómo es? El Área 51. No hay una instalación subterránea, a menos que haya una enorme conspiración y se lo hayan ocultado al presidente de Estados Unidos”, aseguró el expresidente estadounidense.

El entrevistador le cuestionó sobre cuál fue la primera pregunta que pidió que le respondieran cuando llegó a la Casa Blanca, a lo cual Obama mencionó “¿Dónde están los extraterrestres?”. No obstante, el tema quedó ahí y en el podcast no abundaron sobre ello.

Probabilidad estadística de vida fuera de la Tierra según el expresidente

Aunque la respuesta de Barack Obama emocionó a muchos que retomaron sus palabras en redes sociales, el exmandatario aclaró lo que quiso decir. En su perfil de Instagram, Obama compartió el clip del podcast.

“Estadísticamente, el universo es tan vasto que hay muchas probabilidades de que haya vida ahí fuera. Pero las distancias entre los sistemas solares son tan grandes que la probabilidad de que hayamos sido visitados por extraterrestres es baja, y durante mi presidencia no vi ninguna evidencia de que extraterrestres hayan contactado con nosotros. ¡En serio!”, mencionó Obama.

¿Qué dice la ciencia actual sobre la existencia de alienígenas?

Hasta el momento, no hay pruebas de que exista vida extraterrestre, ya que no hay evidencia de que hayan visitado la Tierra. No obstante, la posibilidad de que exista vida inteligente más allá de nuestro planeta ha aumentado conforme entendemos el universo.

Las misiones de exploración a Marte, a una de las lunas de Júpiter llamada Europa y a Titán, la luna de Saturno, ayudan a conocer cómo pudo ser el origen y las características de una posible vida extraterrestre, de acuerdo con la NASA.

La astrobiología busca evidencia de la vida anterior o actual que existe más allá de la Tierra. Incluso algunos de estos expertos consideran que no sabemos realmente en qué consiste la vida si no encontramos una estructura alternativa a la existente en nuestro planeta: ADN, metabolismo y carbono que comparten todas las formas conocidas de vida.