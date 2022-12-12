Basílica de Guadalupe recibió a 11 millones de peregrinos: Sheinbaum

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), informó que del 8 de diciembre y hasta la madrugada del 12 de diciembre de 2022 se han contabilizado alrededor de 11 millones de peregrinos que acudieron a la Basílica de Guadalupe.

En conferencia de prensa, Sheinbaum indicó que este número de visitantes de este 2022 al menos en las últimas 24 horas, acudieron al recinto mariano más de 5 millones de peregrinos.

El @GobCDMX informa que hasta el momento han llegado a la #BasílicaDeGuadalupe 11 millones de peregrinos.



Aseguran que todo ha transcurrido en paz. pic.twitter.com/nGxSibKSQn — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 12, 2022

Las autoridades capitalinas reportaron saldo blanco durante este 12 de diciembre, además se registraron 12 mil 611 atenciones médicas, 11 traslados, 24 personas extraviadas y recuperadas en las inmediaciones.

"De acuerdo con la policía, ha sido una de las celebración donde más personas han acudido, en las últimas 24 horas, fueron 5 millones de personas", reveló Sheinbaum, quien agradeció a los peregrinos su comportamiento en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe.

Se atendieron a 250 mil peregrinos que iban a la Basílica de Guadalupe

Aunque autoridades capitalinas aún desconocen si se rompió el récord de asistencia en la Basílica de Guadalupe, Sheinbaum y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) indicaron que probablemente este aumento de peregrinos se debe a que durante la pandemia por Covid-19 el recinto se mantuvo cerrado o con medidas para evitar las aglomeraciones.

Millones de mexican@s nos visitan de todo el país para visitar a la Virgen de Guadalupe en el templo mariano. Les informamos sobre el operativo implementado para su bienvenida y atención. #EnVivo🔴 https://t.co/CyzUAjAbFH — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) December 12, 2022

Martí Batres, secretario de Gobierno de la CDMX, detalló en conferencia que se colocaron 10 módulos en cinco rutas hacia el recinto religioso, en donde se atendieron a 250 mil peregrinos que necesitaban alimentos, hidratación y atención médica.

Batres declaró que la Secretaría de Obras recogió 548 toneladas de basura y se entregaron 243 mil litros de agua potable a peregrinos, además se tuvo un estado de fuerza de 20 mil servidores públicos, de los cuales 7 mil eran de la alcaldía Gustavo A. Madero.

Durante el 491 aniversario de la aparición de la Virgen de Guadalupe en el cerro del Tepeyac, las autoridades capitalinas desplegaron más de 5 mil elementos de seguridad para resguardar a peregrinos que acudían a la Basílica de Guadalupe.

Se prevé que hasta el mediodía de este 12 de diciembre de 2022 sigan llegando más peregrinos a la Basílica de Guadalupe y hacia las 16:00 horas espera una disminución en la afluencia de visitantes.