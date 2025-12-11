¡Una fiesta de fe! Así se vive el fervor guadalupano en la Basílica de Guadalupe de Nuevo León; llegan millones de feligreses

¡El fervor guadalupano! Cada 12 de diciembre, la Basílica de Guadalupe en Monterrey, Nuevo León, mejor conocida como “La Purísima”, recibe millones de feligreses de Tamaulipas, Coahuila, San Luis Potosí y Zacatecas, convirtiéndose en un centro de fe para agradecer los milagros cumplidos.

Una fiesta en la que se respira el olor de los antojitos, el champurrado y las flores para celebrar a la Morenita del Tepeyac.

“Yo creo que más de 3 millones de personas, sí, me estoy, me estoy poniendo muy moderado (...) Me atrevería a decir que son 5 millones, pero me estoy viendo moderado”, compartió Roberto Figueroa, Párroco de la Basílica de Guadalupe en Nuevo León.

´”Aquí estoy agradeciendo a la Virgen cada año”: La tradición de gratitud que mueve a millones de fieles

Los fieles llegan a pie, de rodillas, danzando, en caravana o en familia, con el único objetivo de demostrarle a la Virgen de Guadalupe la gratitud que sienten por los milagros y favores cumplidos a lo largo de todo el año.

Un acto de fe que se ha convertido en una tradición para los millones de mexicanos que visitan los templos de la morenita en distintas partes de la República Mexicana.

“Nos ha hecho muchos milagros, sobre todo la salud que me dio hace siete años (...) Fue un derrame cerebral y aquí estoy agradeciendo la Virgen cada año, la salud, la vida de mis hijos”, contó la señora Mireya Pérez, feligresa.

¡Tradición inolvidable! La tradición que une a millones de familias en Nuevo León y todo México

Acudir a la Basílica de Guadalupe en Nuevo León, es una tradición que une y acompañan a las familias. Y es que, en un año lleno de desafíos y momentos complicados, el fervor guadalupano es y será una herencia viva que pasará de generación en generación.

Es un momento para detenerse, agradecer y renovar la esperanza para los nuevos retos que se vienen.

Una tradición que, pese a los cambios en Nuevo León, seguirá uniendo a las familias y generaciones enteras, bajo una misma devoción.

¿En dónde está la Basílica de Guadalupe en Monterrey, Nuevo León?

La emblemática Basílica de Guadalupe en Monterrey, Nuevo León, está enclavada en la Colonia Independencia, en el cerro con el mismo nombre.