En 2023, hubo un aumento del 50 % en la cantidad de alertas por olas de calor emitidas al público en comparación con el año pasado, según Brian Toolan, vicepresidente de seguridad pública global de Everbridge. La empresa es un sistema de notificación de emergencia que colabora con entidades gubernamentales, incluidas Texas y Florida, para brindar alertas al público a través de mensajes de texto, llamadas telefónicas y notificaciones automáticas.

En una entrevista con Reuters, Toolan compartió una imagen de los conocimientos sobre resiliencia de Everbridge, que ilustra el aumento en los riesgos relacionados con el calor y la calidad del aire durante un período de 30 días. Los datos mostraron un aumento significativo en las notificaciones relacionadas con la calidad del aire y las alertas por olas de calor durante junio, con un pico de más de 750 alertas en un día específico, lo que destaca la naturaleza inusual de los eventos de calor actuales y la necesidad de una mayor preparación.

Toolan dice que también ha habido un aumento tanto en la duración de las olas de calorcomo en la cobertura geográfica en comparación con el año pasado. Afirma que se están expandiendo más allá de sus regiones sureñas habituales, moviéndose más al norte y por todo el país.

Brian Toolan / Seguridad Pública Global:

“Sabes, hemos visto desde el año pasado hasta este año un aumento no solo en la duración de las olas de calor, sino también en la cobertura. Bien, moviéndose más por todo el país, moviéndose más al norte que las típicas exposiciones al calor del sur y esas son obviamente preocupaciones cuando lo miras desde una condición de cambio climático hasta incluso una alerta pública, ¿verdad?”

¿Cómo responder a las olas de calor más prolongadas?

Responder a olas de calor prolongadas es el principal desafío que enfrentan los gobiernos en este momento, según Toolan. Él dice que las alertas por olas de calor excesivo ahora son más largas de lo habitual, y los fondos necesarios para mantener los centros de enfriamiento y respaldar las operaciones extendidas representan una tensión económica.

“Hemos lidiado con el calor durante mucho tiempo, no a este nivel y significativamente, no a esta duración. Sabes, solíamos reírnos cuando éramos más jóvenes con la ola de calor, tres días de 90 grados. Bueno, ahora estamos viendo diez, 15, 20 días con exactamente el mismo clima. Simplemente no estamos preparados para eso y tenemos que ver una mayor demanda en la apertura de centros de enfriamiento y refugios y poder llegar a la población sin hogar para asegurarnos de que estén en condiciones más seguras”., aseguró Brian Toolan, Vicepresidente de Seguridad Pública Global.