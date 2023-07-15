La ola de calor y las altas temperaturas parecen haberle caído como anillo al dedo a los turistas que disfrutan de Venecia y de otras tantas ciudades donde el sol cae a plomo en Europa.

El sábado por la mañana, grandes grupos de turistas paseaban con sombrillas mientras algunos intentaban encontrar una sombra; la ciudad se prepara para las celebraciones del festival 'Redentore'.

El sur de Europa se ha estado sofocando bajo una feroz ola de calor, con una advertencia de que las temperaturas podrían alcanzar niveles récord para el continente la próxima semana.

Las alertas meteorológicas estaban vigentes en las Islas Canarias de España, Italia, Chipre y Grecia. Las autoridades dijeron que las temperaturas de la próxima semana podrían romper el récord actual de Europa: 48,8 grados centígrados registrados en Sicilia en agosto de 2021.

Vincenzo / Gondolero:

“Y no es fácil, no es fácil. Debes beber mucha agua, minerales saludables, ponerte el cabello hacia atrás y mantener la calma”.

Los meteorólogos italianos han apodado la próxima fase de la ola de calor europea "Caronte", una referencia al barquero de las almas de los muertos en la mitología griega. Eso sucede al "Cerberus" de esta semana que lleva el nombre del perro de tres cabezas del inframundo.

El mundo registró su día más caluroso la semana pasada, y los científicos culparon a la combinación del calentamiento global a largo plazo causado por los gases de efecto invernadero, con el impulso a corto plazo de El Niño, un patrón regular de clima cálido que se origina en el Pacífico.

Heatwaves across Europe forced Greece's to close the ancient Acropolis in Athens. In Italy, meteorologists are calling the next phase of the heatwave ‘Charon.’ Temperatures could break Europe's current record https://t.co/4ZtOc5xS7e pic.twitter.com/AjKB50F2cB — Reuters (@Reuters) July 15, 2023

Altas temperaturas en Europa obligan al cierre de la Acrópolis

Grecia cerró los monumentos antiguos de la Acrópolis durante cinco horas el viernes para proteger a los visitantes de uno de los sitios arqueológicos más famosos del mundo de una ola de calor que envuelve Atenas y otros países del sur de Europa.

Enormes multitudes se apiñaron en largas colas bajo el calor para ingresar al sitio, muchos se pusieron sombreros y se abanicaron, otros bebieron agua y portaron paraguas.

Muchos turistas formaban parte de recorridos organizados, incluidos recorridos en cruceros, con itinerarios establecidos para el día.

Una mujer sentada en el suelo fue atendida por paramédicos después de sentirse desmayada. Otros fueron bajados de la colina de la Acrópolis en carretas y trasladados a sillas de ruedas.

Las autoridades cerraron el sitio, donde se encuentra el templo del Partenón, durante las horas pico de calor, desde el mediodía hasta las 5 p.m. (0900 GMT-1400 GMT).

El servicio meteorológico de Grecia pronosticó temperaturas máximas de 41 grados Celsius en Atenas para el mediodía, pero el mercurio en la colina de la Acrópolis que domina la capital griega suele ser más alto debido a su altitud y falta de sombra. Un termómetro en la ciudad marcaba 43 grados Celsius.