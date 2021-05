Beatriz Gutiérrez Müller felicita a docentes por el Día del Maestro

Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, dedicó un emotivo mensaje por el Día del Maestro a los profesores que han dedicado su tiempo para que los estudiantes mexicanos sigan con su educación a distancia.

“Hoy es el día del maestro. Pero este año es particular, el reconocimiento que quiero dar es a padres, madres, tutores, familiares y todo aquel que ha estado pendiente de que los estudiantes puedan cursar sus materias en condiciones poco óptimas”, escribió.

Estas palabras se refieren a la labor que han tenido los maestros en dar clases virtuales o a distancia que se tienen que llevar durante el periodo de la pandemia por Covid-19.

La primera dama también confesó que ella misma ha tenido que repasar viejos conceptos de matemáticas y física durante este periodo de clases virtuales.

“Estoy segura de que millones de padres han hecho lo mismo que yo. Los quiero felicitar muchísimo. Y pedirles también que todos pongamos de nuestra parte para pronto regreso a las aulas”.

Beatriz Gutiérrez Müller pidió la participación de autoridades, maestros, sindicatos, directivos de las escuelas, padres de familia y estudiantes, para el regreso a clases.

Así como también solicitó apoyar el proceso de vacunación a personal docente, que está en curso, para que todos regresen a clases.

“Urge regresar a las escuelas”, finalizó en su mensaje por el Día del Maestro.

Beatriz Gutiérrez Müller recibe vacuna contra Covid-19

Hace unos días, la escritora compartió su experiencia en redes sociales sobre cómo fue que recibió la vacuna contra Covid-19 en la alcaldía Cuauhtémoc.

"¡Por fin! Con mucho gusto asistí a la primaria ‘Benito Juárez’ a ser vacunada (contra el Covid-19). Muy buena organización, no me tomó más de 40 minutos y los que me rodeaban compartían conmigo alegría, regocijo y expectativa. A seguir luchando por la vida”, fue como lo describió la esposa del presidente.

