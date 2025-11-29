El 11 febrero de este año se dio a conocer la historia de un bebé recién nacido que fue abandonado en la calle por su papá Lucio "N", quien fue grabado en el momento en que dejó al pequeño afuera de una casa en el municipio de Tultitlán, Estado de México.

Ha pasado casi un año desde que fue rescatado en la colonia Fuentes del Valle, mientras que sus papás fueron detenidos y después el joven declaró que tomó la decisión de abandonar al bebé debido a la falta de recursos para mantenerlo.

¿Bebé abandonado en Tultitlán será adoptado?

Diana Jaciel “N” y Lucio David “N”, los padres del menor, fueron detenidos al ser señalados por su probable intervención en el delito de homicidio en grado de tentativa en agravio del recién nacido.

La #FiscalíaEdoméx cumplimentó orden de aprehensión en contra de Diana Jaciel “N” y Lucio David “N”, señalados por su probable intervención en el delito de homicidio en grado de tentativa en agravio de un recién nacido, quien fue abandonado en vía pública en el municipio de… pic.twitter.com/UW7V8226EF — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) February 15, 2025

La señora Dulha, abuela del menor, comentó a Fuerza Informativa Azteca (FIA) que el proceso para ver si dan en adopción al menor aún no concluye, por lo que se reservó a dar más detalles por el momento.

La señora llegó a comentar a FIA que buscaría que se le otorgue la custodia del niño, quien fue dado de alta de un hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), donde fue llevado, pues presentaba un cuadro grave de hipotermia y deshidratación tras ser dejado en la calle.

“No soy su tapadera” Habla la madre de Lucio, joven que abandonó a bebé en Tultitlán

El bebé quedó bajo la custodia del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM), que asumió su representación a través de la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

Esta dependencia será la responsable de determinar el futuro del pequeño, mientras se resuelve la situación jurídica de los padres.

¿Qué se tiene que hacer para adoptar en el Estado de México?

El DIF del Estado de México asesora a las personas que deseen adoptar uno o más menores que se encuentren bajo la tutela del DIFEM, a fin de integrarlos a un núcleo familiar, pero quien solicite este proceso tiene que cumplir con requisitos como:



Ser mayor de 21 años

Tener más de diez años que el adoptado

Tener medios para proveer los alimentos del adoptado, como hijo

Que la adopción sea benéfica para la persona que se pretende adoptar

Que el adoptante sea persona idónea para adoptar, de conformidad con el certificado de idoneidad expedido por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, con base en los estudios médico, psicológico, socioeconómico y de trabajo social.

Requisitos para adoptar en el Edomex (etapa de prevaloración)



Identificación oficial vigente

Acta de matrimonio o sentencia de concubinato

Comprobante de domicilio

Identificación oficial de dos referencias familiares

Fotografía tamaño infantil del o los solicitantes

En la etapa de valoraciones se solicitan documentos adicionales para el área de psicología, médica y trabajo social, además de visitas domiciliarias o entrevistas a distintos miembros de la familia de los solicitantes según el caso.

Cámara grabó a papá abandonando a su bebé en recién nacido en Tultitlán

Una cámara de seguridad de un domicilio grabó el momento exacto en que un joven, quien después se supo que se llama Lucio David "N", lo grabó abandonando al recién nacido.

Las imágenes causaron indignación, pues en el video se alcanza a ver que el menor de edad era llevado en una mochila y envuelto con una bolsa, la cual luego de sacarla la deja en el piso junto a un automóvil y después se fue.

Ahora los padres del menor están en prisión. Ella en el penal de Barrientos y él en el de Cuautitlán.

Inaceptable acto de crueldad en #Tultitlán, #Edomex 😠💔



Un individuo abandonó a un recién nacido en la calle, literalmente en una bolsa de plástico. Afortunadamente, el llanto del bebé alertó a transeúntes que lo llevaron al hospital. La información en #HechosAM. pic.twitter.com/uY6Hx8hb3G — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 12, 2025

Madre de bebé abandonado en Tultitlán denunció a su pareja Lucio David "N"

La Fiscalía del Edomex informó que en las primeras horas del pasado 12 de febrero, el Agende del Ministerio Público tomó la declaración de Diana Jaciel “N”, quien acudió voluntariamente para denunciar a su pareja Lucio David “N” por abandonar al recién nacido.

El 12 de febrero, el joven se presentó voluntariamente en instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, institución que informó el hecho a la Fiscalía Edomex por lo que elementos de esta última fueron por él y posteriormente lo trasladaron al Centro de Justicia para las Mujeres ubicado en el municipio de Cuautitlán Izcalli.

Pero ambos quedaron bajo investigación, ya que sus conductas presuntamente pusieron en riesgo la vida y la integridad del recién nacido.

Tras una audiencia el 16 de febrero de 2025 en los Juzgados de Cuautitlán, un juez les dio prisión preventiva y cuatro días después fueron vinculados a proceso.

#AProceso. Diana Jaciel “N” y Lucio David “N”, señalados por su probable intervención en el delito de homicidio en grado de tentativa en agravio de un recién nacido quien fue abandonado en vía pública en el municipio de #Tultitlán, el pasado 11 de febrero, fueron vinculados a… pic.twitter.com/hXjQMJX436 — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) February 21, 2025

¿Cómo se castiga a quien abandone a un bebé en la calle en el Estado de México?

El artículo 254 del Código Penal del Estado de México establece que quien abandone a una persona incapaz de valerse por sí misma, teniendo la obligación de cuidarla, se le impondrán de seis meses a dos años de prisión y treinta a trescientos días multa, o trabajo a favor de la comunidad.

Además, perderá los derechos inherentes a la patria potestad, custodia o tutela, si fuere ascendiente o tutor del ofendido, así como del derecho a heredar si estuviere en aptitud legal para ello.

