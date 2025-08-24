Luego de que un bebé de cuatro meses fue abandonado afuera del Metro Tacubaya, una pareja fue detenida este domingo tras una búsqueda por la zona y después de que tras un monitoreo con el sistema de videovigilancia fueron identificados.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) dio a conocer esta mañana que policías localizaron al menor, quien fue abandonado sobre una banqueta, en calles de la alcaldía Miguel Hidalgo.

Llanto de bebé abandonado afuera del Metro Tacubaya alertó a policías

Los policías acudieron a la avenida Jalisco y su esquina con el anillo Periférico, en la colonia Tacubaya, en atención a un reporte emitido a través de la frecuencia de radio por los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Poniente, sobre un niño abandonado en la calle.

Cuando llegaron, el llanto de un bebé alertó a los policías, quienes se percataron que, sobre la acera, había una frazada blanca y azul donde se hallaba un recién nacido.

Uno de los oficiales lo cargó, arropó con su chamarra debido a que hacía frío y su cuerpo se sentía helado, y pidió una ambulancia para atender al niño, en tanto, lo arrulló para mitigar su llanto y para que se tranquilizara.

Cámaras de seguridad revelaron la ruta del joven que abandonó a un bebé en una jardinera en #Tlalpan, al sur de la #CDMX



Vecinos han mostrado indignación, coraje y sorpresa.



Vía @ivanramirez092 https://t.co/J1PxcxwnuE pic.twitter.com/0CBNf1GA9c — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 9, 2025

Bebé fue abandonado con un pañal, leche y un biberón

Mientras llegaba la ambulancia, otro oficial acudió a una tienda departamental cercana y compró ropa y cobijas para el menor, debido a que el bebé solo tenía su pañal, así como un biberón y leche para poderlo alimentar.

Los paramédicos de la Cruz Roja Mexicana que arribaron al sitio, atendieron al pequeño y después de una valoración detallada le diagnosticaron con ligero grado de hipotermia y lo trasladaron a un hospital para su atención especializada.

Padres de niño escaparon en Metro tras dejar al bebé

Una vez que el menor fue resguardado, los policías dieron parte al agente del Ministerio Público para realizar los trámites correspondientes y la identificación y búsqueda de sus papás o familiares del menor.

Horas más tarde se dio a conocer que policías detuvo a dos jóvenes de 27 años de edad. Se trata de Isabel “N” y Juan “N”, quienes fueron arrestados afuera del Metro Tacubaya, donde abandonaron al bebé anoche.

Las autoridades identificaron una mujer que, momentos antes del reporte del abandono, merodeaba en la zona con un bebé en brazos, quien parecía esperar a alguien, y además actuaba de forma nerviosa.

Al dar seguimiento al análisis de las cámaras de videovigilancia, se supo que la mujer, junto con un hombre, dejaron al bebé y abordaron el Metro en la estación Tacubaya, por lo que se implementaron vigilancias para encontrarlos.

Padres de bebé abandonado estaban drogados

Fue esta tarde que, durante un recorrido, los policías localizaron a una mujer que portaba la misma ropa que anoche, por lo que se acercaron a ella y se encontraba en compañía de un sujeto.

Al ser entrevistados como parte de la búsqueda de los padres, se corroboró que, el sábado por la madrugada, dejaron al bebé en la avenida Jalisco, y huyeron del sitio. Isabel “N” y Juan “N” se encontraban drogados y por eso dejaron al menor de edad.

La pareja, ambos de 27 años de edad, fueron detenidos y presentados ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación jurídica, realizará las investigaciones del caso y los peritajes pertinentes.