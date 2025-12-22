¡Terrible! Bebé de un año muere tras descuido de su padre en un jacuzzi

Una tragedia ocurrió alrededor de las 3:30 a.m. del pasado 13 de diciembre en una propiedad de alquiler en Kissimmee, cerca de Orlando, Florida. Reynard Tyrone Hough, de 33 años, se encontraba en el jacuzzi de la vivienda con su bebé Azariah. Según el informe de la Oficina del Alguacil del Condado de Osceola , el hombre se quedó dormido mientras sostenía a la pequeña durante unos 15 a 20 minutos.

Al despertar, el padre descubrió con horror que la bebé no respondía. A pesar de que intentó realizar maniobras de reanimación (RCP) y la madre llamó a emergencias, la niña fue declarada muerta en un hospital local poco antes de las 4:30 a.m.

The family, who is from Washington, D.C., was staying at an Airbnb near Orlando. https://t.co/VlabvuHLHx — ABC7 Sarasota (@mysuncoast) December 15, 2025

Padre confiesa la razón de la muerte de su bebé

La investigación tomó un giro oscuro cuando el padre admitió ante los detectives que esa noche había estado bebiendo alcohol e ingirió dos tipos diferentes de narcóticos antes de entrar al agua con su hija. Las autoridades determinaron que estas sustancias fueron el factor clave que provocó que el hombre perdiera el conocimiento.

Debido a esto, la policía lo arrestó bajo cargos graves de negligencia infantil con daño corporal severo y homicidio involuntario por abuso agravado. Actualmente, el hombre permanece en la cárcel sin derecho a fianza por el cargo más serio, mientras la investigación sigue su curso.

Familiares recuerdan a bebé fallecida

La pequeña Azariah ha sido recordada por su familia como una niña dulce, alegre y muy carismática. Era su primer viaje familiar a Florida, donde habían viajado desde Washington D.C. para apoyar a su hermano mayor en un campeonato de baloncesto.

"Ella iluminaba cada habitación a la que entraba", escribió la familia en una página de recaudación de fondos. La bebé acababa de convertirse en hermana mayor hace apenas siete meses y, según su obituario, adoraba sus juguetes. Ahora, sus restos serán trasladados a Maryland para su funeral, dejando un vacío irreparable en su hogar justo antes de las fiestas navideñas .

Reynard Hough admitted he had been drinking and ingested "two different types of unknown narcotics" during the night. Sometime between 2 a.m. and 3 a.m. he noticed his 20-month-old daughter was awake and wanted to be with him, so he grabbed her and went outside to the backyard… pic.twitter.com/zhbcUKdhCu — Lipstick Alley (@lipstickalley) December 16, 2025

Las sustancias químicas son la razón de la muerte de la bebé

La capitana Kim Montes, de la oficina del alguacil, enfatizó lo peligroso que es el entorno del agua para los niños pequeños, especialmente cuando los cuidadores no están en pleno uso de sus facultades. "El trabajo de los padres es asegurarse de que todos los ojos estén puestos en ellos, enfocados y fuera de la influencia de sustancias ", declaró.

En el momento del accidente, la madre se encontraba en otra habitación intentando dormir al otro hijo de la pareja, un bebé de seis meses. Las autoridades señalaron que cuidar a dos niños tan pequeños es un desafío que requiere vigilancia constante y total sobriedad para garantizar su seguridad.