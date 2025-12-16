Madre “modelo” en Perú: Reporta desaparición de su bebé y la olvidó en el hotel

Una madre reportó a la policía de Perú que su hija, una bebé de apenas un año de edad, había desaparecido de su vista. Sin embargo, la mujer se encontraba bajo los influjos del alcohol y olvidó que la menor se encontraba en la habitación de hotel donde se hospedaba.

Negligencia en Perú: madre ebria olvida a su bebé en un hotel y reporta su desaparición

La peculiar escena ocurrió el domingo 14 de diciembre de 2025, en la ciudad de Huancayo, donde la madre de 19 años de edad, en estado de ebriedad , acudió a la comisaría local para reportar la desaparición de la menor, ya que no recordaba dónde la había dejado.

Durante la madrugada, la joven mujer acudió a la comisaría a pedir la atención de la policía. Un oficial explicó que la denunciante había salido a establecimientos nocturnos previo a la desaparición de la bebé.

Tras recibir el reporte, los agentes actuaron de inmediato ante la gravedad del caso. La menor representaba un riesgo inminente para su integridad física. La comisaría inició un operativo rápido para rastrear posibles ubicaciones basadas en la descripción vaga de la madre.

Operativo relámpago: encuentran a niña de un año sola en una habitación de hotel

Tras un rápido operativo para buscar a la menor, se logró dar con su paradero en un hotel ubicado entre las calles Lima y Panamá de la ciudad peruana. La niña fue encontrada sola en una habitación del cuarto piso. Según el encargado del hotel, no se encontró registro alguno del ingreso de la joven madre. Los efectivos aseguraron el área y rescataron a la pequeña sin incidentes mayores.

La bebé se encuentra bajo resguardo para salvaguardar su integridad física. Personal especializado la evalúa ahora para garantizar su salud completa.

Situación legal: los cargos que enfrenta la madre de 19 años por abandono de menor

Mientras tanto, la mujer permanece detenida en la Comisaría de Familia de Huancayo, ya que es investigada por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud. Las autoridades investigan las circunstancias del abandono. Las autoridades correspondientes revisan evidencias como cámaras de seguridad y testimonios del personal del hospedaje.

Este caso expone riesgos de la negligencia bajo influencia de alcohol en entornos nocturnos. Huancayo refuerza protocolos de protección infantil ante incidentes similares. La menor quedó bajo custodia estatal hasta resolver la investigación.