Islas de calor, la amenaza silenciosa que eleva la temperatura en las ciudades; ¿dónde están?

Comienzas tu día saliendo de tu casa, caminando sobre vegetación y con la temperatura marcando menos de 10° C, sin embargo, cuando te vas adentrando a la ciudad y se va terminando el ambiente fresco y húmedo de tu localidad, el termómetro sube hasta los 16° C, evidenciando un contraste térmico notable en tan solo pocos kilómetros, este fenómeno no es casual; se trata de islas de calor.

¿Qué son las islas de calor y por qué suben la temperatura?

Las islas de calor, son zonas dentro de las ciudades donde la temperatura es significativamente más alta que en las áreas rurales cercanas, un ejemplo es Xochimilco en la Ciudad de México.

Esto ocurre por la gran concentración de concreto, asfalto y edificaciones que absorben y retienen el calor durante el día, liberándolo lentamente por la noche; la escasez de vegetación impide la regulación de la temperatura.

#LaOtraFrontera | #Juárez: 28 "Centros de Enfriamiento" y Puestos de Agua Contra el Calor* ☀️💧



Protección Civil habilitó 28 centros comunitarios y puestos de hidratación en calles de Ciudad Juárez. Refugian a ciudadanos y residentes sin aire acondicionado ante el calor extremo… pic.twitter.com/5uPJCWT3iw — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 20, 2025

Este fenómeno es más notorio durante el verano y puede tener graves consecuencias para la salud y el medio ambiente: incrementa la demanda de energía eléctrica, eleva los costos energéticos, aumenta la contaminación del aire y las emisiones de gases de efecto invernadero.

¿Dónde están las islas de calor en CDMX?

En la Ciudad de México, las islas de calor se encuentran principalmente en zonas urbanizadas como el Centro Histórico, donde la alta concentración de edificios, pavimento y la falta de vegetación generan un incremento notable en la temperatura.

Debido a estas características, se han registrado diferencias térmicas de hasta 10 °C entre estas áreas llenas de concreto y zonas con vegetación durante las primeras horas del día.

#BoletínUNAM Para contrarrestar los efectos de las islas de calor urbanas, #ExpertoUNAM propone la creación de parques modulares en la CDMX > https://t.co/tq8sHdBjrP pic.twitter.com/JtaVQt0rAS — UNAM (@UNAM_MX) July 3, 2018

De acuerdo con la UNAM, este fenómeno no se presenta de manera uniforme en toda la ciudad, sino en zonas puntuales donde predominan el concreto, la mala ventilación natural y la falta de áreas verdes.

El tipo de urbanización y la falta de vegetación agravan el problema, especialmente en ciudades en vías de desarrollo como la CDMX.

En la capital mexicana, las soluciones como plantar árboles, conservar cuerpos de agua o usar colores claros en viviendas aún enfrentan desafíos económicos y de gestión urbana.

¿Cuáles son las consecuencias de las islas de calor?

Aunque las islas de calor pueden generar incomodidad en la población por la sensación de calor y el uso de la energía eléctrica en aparatos como el aire acondicionado durante las épocas más calurosas.

“Es importante, señalar que este fenómeno es un producto de la forma en que han crecido las ciudades y no algo propio de las cuestiones meteorológicas”, dijo la doctora Luyando, investigadora del grupo de Cambio Climático y Radiación del Centro de ciencias de la Atmósfera de la UNAM.