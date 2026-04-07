Calendario de pagos Beca Rita Cetina 2026: ¿Qué alumnos reciben su depósito del 6 al 10 de abril?

¡Atención, estudiantes! Miles de beneficiarios comenzaron a recibir el pago de la Beca Rita Cetina 2026 de forma escalonada, por ello, te compartimos el calendario de depósitos para el mes de abril, ¿en qué fecha te toca recibirlo?

El apoyo económico que reciben las y los alumnos es de $1.900 pesos.

Alumnos que recibirán el pago de la Beca Rita Cetina en abril 2026

El pago de la Beca Rita Cetina 2026 es depositado en la Tarjeta del Bienestar, y suele realizarse en orden alfabético y de acuerdo con la primera letra del primer apellido del beneficiario, pero ¿a quién le toca recibir el pago del 6 al 10 de abril? Este es calendario de pagos.



C - Lunes 6 de abril

D, E, F - Martes 7 de abril

G - Miércoles 8 de abril

H, I, J, K, L - Jueves 9 de abril

M - Viernes 10 de abril

Recordatorio de la Beca Rita Cetina para la semana del 6 al 10 de abril:

6: C

7: D, E, F

8: G

9: H, I, J, K, L

10: M pic.twitter.com/ZF2fHuR7dJ — Avisos Bienestar (@avisosbienestar) April 6, 2026

¿Quién recibe el pago de la Beca Rita Cetina HOY 7 de abril 2026?

Los estudiantes que recibirán el pago de la Beca Rita Cetina este 7 de abril 2026 , serán aquellos que en el primer apellido tengan las letras: D, E y F .

Requisitos para registrarse en la Beca Rita Cetina 2026

¡Toma nota! Si te interesa registrarte en para la Beca Rita Cetina 2026, es necesario contar con una cuenta Lave MX, la cual funcionará como tu identidad digital para realizar el trámite, pero ¿cuales son los requisitos para inscribirse?

Requisitos para el tutor o tutora:



CURP

Número de teléfono

Correo electrónico personal

Identificación oficial digitalizada

Comprobante de domicilio; máximo de 3 meses

Requisitos para estudiantes:



CURP

Clave del Centro de Trabajo de la escuela

¿Cómo registrarse en la Beca Rita Cetina 2026?

Lo primero que debes hacer es ingresar a la página oficial de la Beca Rita Cetina o dar clic en este enlace. Una vez que entres al sitio web, sigue estos sencillos pasos:



Inicia sesión con tu Llave MX o créala si no la tienes.

Llena tus datos y sube tus documentos.

Registra al estudiante usando su CURP y CCT.

Descarga tu comprobante y ¡listo!

Es fundamental contar con tu Llave MX para el registro. Si aún no la tienes, puedes crearla durante el proceso siguiendo estos pasos:

