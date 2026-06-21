México tendrá un eclipse en agosto 2026, pero no será de Sol: esta es la fecha exacta

Después de un siglo, la Península Ibérica volverá a ser testigo de un increíble eclipse solar total, el cual recorrerá una parte de Europa y Norteamérica, pero en ese mismo mes, México también podrá observar un eclipse, aunque no de Sol.

El próximo 12 de agosto de 2026, el país quedará fuera de la franja de visibilidad del fenómeno astronómico que hace que la Luna se interponga entre el Sol y la Tierra. Aunque 15 días después, los mexicanos podrán mirar al cielo y ver un eclipse parcial de Luna.

Eclipse lunar en México agosto 2026: fecha exacta y hora

Si bien el evento no alcanzará la fase conocida como “Luna de Sangre”, la superficie lunar quedará semi cubierta por la sombra de la Tierra, lo que provocará que el satélite adquiera una tonalidad rojiza.

El eclipse lunar parcial ocurrirá la noche del sábado 27 de agosto y la madrugada del domingo 28 de agosto de 2026. El fenómeno comenzará alrededor de las 19:23 horas (tiempo del Centro), extendiéndose hasta el amanecer.

¿En dónde será visible? La buena noticia es que este eclipse podrá ser visto en todo el país, especialmente en zonas con poca contaminación lumínica.

¿Cuándo habrá otro eclipse de Sol total en México?

¡No será el 12 de agosto! México no volverá a ver un eclipse solar total sino hasta dentro de 26 años, cuando la franja de visibilidad deje al norte del país en total oscuridad por 4 minutos.

Mientras tanto, los próximos eclipses solares parciales visibles desde el territorio están previstos para el 26 de enero de 2028 y el 14 de enero de 2029, cuando la Luna cubrirá solo una parte del Sol sin llegar a formar una alineación perfecta.

En contraste, el próximo gran eclipse de Sol ocurrirá el 12 de agosto en la península ibérica y será visible en su totalidad en:



España

Islandia

Groenlandia

Norte de Rusia

Norteamérica

Oeste de África: de forma parcial

🌒 ¡Atentos porque habrá otro eclipse de Sol!



El cielo volverá a oscurecerse el 12 de agosto de 2026, cuando la Luna se interponga entre la Tierra y el Sol para regalarnos un espectacular eclipse solar. ☀️🌑



🔭 El llamado "eclipse del siglo", que ocurrirá el 2 de agosto de 2027… pic.twitter.com/YCiveUix4z — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 10, 2026

Se acerca el Eclipse del Siglo: ¿se verá en México?

El llamado “eclipse del siglo” será uno de los más largos del siglo XXI, con 6 minutos y 23 segundos de oscuridad total cuando la Luna cubra por completo al Sol.

El fenómeno tendrá su punto máximo en Egipto y será visible solo en regiones de África, Medio Oriente y el sur de España.