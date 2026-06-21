Confirman nueva onda de calor en pleno Día del Padre: así afectará el clima en México

El clima en México tendrá un domingo de contrastes este 21 de junio de 2026. Mientras en gran parte del país se esperan lluvias fuertes, en otras regiones, el calor comenzará a intensificarse con temperaturas que marcarán el inicio de una nueva onda de calor.

Si tienes planes para este fin de semana en el Día del Padre, no olvides revisar el pronóstico del tiempo antes de salir y en Azteca Noticias podrás conocer todos los detalles sobre los estados que se verán más afectados debido a estos cambios.

¿Cómo estará el clima en México el domingo 21 de junio 2026?

La línea seca permanecerá muy cerca de la frontera norte del país, interaccionará con un canal de baja presión sobre el interior del territorio, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios de la atmósfera sobre el noreste y occidente del territorio nacional, inestabilidad atmosférica y la onda tropical número 8, que se desplazará al suroeste de las costas de Jalisco, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en el norte, occidente, centro y oriente del país.

Se prevé que la onda tropical 8 deje de afectar a México al final del día. Un canal de baja presión sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán, en interacción con la onda tropical 9, que se desplazará al sur de las costas de Oaxaca, circulación ciclónica y una vaguada en niveles altos de la atmósfera, originarán lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en las regiones mencionadas.

¿Qué estados tendrán lluvias más fuertes el domingo?

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes : Durango (sur), Zacatecas (oeste, sur y sureste), Nayarit (norte), Jalisco (norte, noreste y este), Aguascalientes, Colima, Michoacán (suroeste), Guerrero (oeste, noroeste y este), Oaxaca (oeste) y Chiapas (centro, este y sur)



: Durango (sur), Zacatecas (oeste, sur y sureste), Nayarit (norte), Jalisco (norte, noreste y este), Aguascalientes, Colima, Michoacán (suroeste), Guerrero (oeste, noroeste y este), Oaxaca (oeste) y Chiapas (centro, este y sur) Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes: Sinaloa (sur), San Luis Potosí (oeste y sur), Guanajuato (norte, este y oeste), Querétaro (oeste y sur), Hidalgo (oeste), Estado de México (oeste), Morelos, Veracruz (centro), Puebla (sureste y suroeste), Campeche (norte y este), Yucatán (oeste) y Quintana Roo (centro y sur)



Sinaloa (sur), San Luis Potosí (oeste y sur), Guanajuato (norte, este y oeste), Querétaro (oeste y sur), Hidalgo (oeste), Estado de México (oeste), Morelos, Veracruz (centro), Puebla (sureste y suroeste), Campeche (norte y este), Yucatán (oeste) y Quintana Roo (centro y sur) Intervalos de chubascos : Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Ciudad de México, Tlaxcala y Tabasco



: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Ciudad de México, Tlaxcala y Tabasco Lluvias aisladas: Baja California Sur



¿Dónde iniciará la nueva onda de calor en México?

Este domingo se prevé el inicio de una onda de calor en Baja California Sur (centro y sur), Sonora (este y sureste), Sinaloa (norte), Chihuahua (oeste y este), Durango (noroeste) y Coahuila (oeste).

Pronóstico de temperaturas máximas:



Temperaturas máximas de 40 a 45 °C : Baja California (noreste), Baja California Sur, Sonora, Sinaloa (norte), Chihuahua (este y suroeste), Coahuila (norte y centro) y Nuevo León (este)



: Baja California (noreste), Baja California Sur, Sonora, Sinaloa (norte), Chihuahua (este y suroeste), Coahuila (norte y centro) y Nuevo León (este) Temperaturas máximas de 35 a 40 °C : Durango, Tamaulipas (noroeste), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Puebla (norte), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo



: Durango, Tamaulipas (noroeste), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Puebla (norte), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: San Luis Potosí (este), Querétaro, Hidalgo (norte) y Morelos

Clima en CDMX y Edomex 21 de junio de 2026

En el Valle de México por la mañana, se pronostica cielo medio nublado, ambiente fresco en la región y frío en zonas altas.

Durante la tarde, se prevé ambiente de templado a cálido, cielo nublado con probabilidad de lluvias puntuales fuertes en el Estado de México (Edomex) y lluvias con intervalos de chubascos en la Ciudad de México (CDMX). Dichas lluvias se acompañarán con descargas eléctricas.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 14 a 16 °C y la máxima de 25 a 27 °C. Para Toluca, Edomex, se prevé una temperatura mínima de 9 a 11 °C y una máxima de 22 a 24 °C.

