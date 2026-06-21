¿No habrá clases? La SEP confirma el día de la semana en que se suspenden las actividades escolares

El calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública, SEP, ya anunció qué día de la semana se suspenderán clases en toda la república mexicana para educación básica.

¿Qué días los niños no irán a la escuela según el calendario escolar 2025- 2026?

Hay clases el viernes 26 de junio

Los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria de todo el país disfrutarán de un día libre obligatorio debido a la realización de la sesión del Consejo Técnico Escolar (CTE).

De acuerdo con el organigrama oficial por las autoridades educativas, la fecha exacta para este cese de actividades es el viernes 26 de junio de 2026. Ese día, los profesores asistirán a las instalaciones escolares a trabajar a puerta cerrada, por lo que los alumnos reanudarán sus clases presenciales ordinarias hasta el siguiente lunes 29 de junio.

Este espacio está reservado por la SEP para que los docentes y directivos evalúen los avances académicos del ciclo y planeen el cierre de las calificaciones correspondientes al año en curso.

Viernes de consejo técnico de julio

De acuerdo al mismo calendario del actual ciclo escolar, no habrá viernes de consejo técnico para el siguiente mes de julio.

🚨 #AlertaADN | Vándalos de la CNTE levantan plantón



Tras casi tres semanas de protestas, la CNTE acordó poner fin a la huelga nacional y retirar su plantón en la Ciudad de México.



Regresarán a sus estados para reorganizar su movimiento, aunque mantienen sus principales… pic.twitter.com/uLSqqBOZY5 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) June 21, 2026

Algunas escuelas no tendrán clases el miércoles por el partido de México

Debido a la logística de movilidad que exige la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Ciudad de México suspenderá las clases el próximo miércoles 24 de junio de 2026.

La medida busca liberar las vialidades en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México con motivo del tercer partido de la Selección Mexicana contra la República Checa.

Cierres escolares por el Mundial

La capital del país ya aplicó esta estrategia de seguridad vial el pasado miércoles 17 de junio en el turno vespertino por el juego de Colombia contra Uzbekistán, además del pasado 11 de junio, día que se inauguró el torneo internacional.

El estado de Jalisco también canceló por completo las actividades en sus aulas el jueves 18 de junio para despejar las rutas de transporte durante el partido de México contra Corea del Sur en Guadalajara.

Vacaciones de verano 2026

A pesar de estos ajustes imprevistos en las sedes mundialistas, la fecha oficial de finalización del ciclo escolar 2025-2026 se mantiene para el día 15 de julio.

El periodo de vacaciones de verano para los millones de alumnos del país comenzará formalmente a mediados de julio, una vez que concluya la entrega de boletas de evaluación.