¿Sentiste un temblor? Sismos en México hoy domingo 21 de junio

¿Tembló este cierre de fin de semana? Sigue el reporte completo EN VIVO de todos los sismos registrados en México este domingo 21 de junio.

En Azteca Noticias te damos el minuto a minuto con magnitud, epicentro, reporte de autoridades y todo lo que necesitas saber de este movimiento telúrico.

¿Por qué tiembla tanto en México?

En México tiembla tanto porque le tocó estar justo encima de un choque constante de placas tectónicas. Imagina que el país está sentado sobre una placa gigante, pero desde el fondo del Océano Pacífico vienen otras placas empujando con mucha fuerza hacia el continente para meterse por debajo de nosotros.

Como no se deslizan fácil, se traban y acumulan un montón de presión durante años; cuando esa presión por fin se destraba y se libera de golpe, es cuando sentimos los jalones y el suelo empieza a moverse.