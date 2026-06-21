Oración de hoy para tener buena salud: La plegaria para pedirle a Santo Tomás Moro por gracia y buen humor este 22 de junio

Este 22 de junio, la Iglesia Católica celebra a Santo Tomás Moro, conocido por enfrentar al rey Enrique VIII de Inglaterra y manifestar su cercanía al Vaticano, luego de que el monarca se declarara jefe supremo de la Iglesia inglesa. Te mostraremos la oración de hoy dedicada a dicho santo.

Por ello, en 1535, Tomás Moro fue encarcelado en la Torre de Londres, pero no se retractó. Ante esa determinación, algunos fieles recuerdan a Santo Tomás Moro como una figura para enmendar la vida y tener buena salud.

Oración para hoy 22 de junio

Una oración dedicada a Santo Tomás Moro pide por salud y gracia:

Concédeme, Señor, una buena digestión, y también algo que digerir.

Concédeme la salud del cuerpo, con el buen humor necesario para mantenerla.

Concédeme, Señor, un alma sencilla que sepa atesorar todo lo bueno y que no se asuste ante el mal, sino que encuentre siempre la manera de arreglar las cosas.

Dame un alma que no conozca el aburrimiento, los lamentos ni los suspiros. No permitas que me preocupe demasiado por esta cosa agobiante que llamo 'yo'.

Dame, Señor, la gracia de apreciar el buen humor, concédeme la dosis de sentido del humor para que pueda descubrir la felicidad en esta vida y ser fuente de alegría para los demás.

Amén.

En tanto que otra oración pide por tener fe y enmendar la vida:

Dios glorioso, dame gracia para enmendar mi vida y tener presente mi fin sin eludir la muerte, pues para quienes mueren en Ti, buen Señor, la muerte es la puerta a una vida de riqueza.

Y dame, buen Señor, una mente humilde, modesta, calma, pacífica, paciente, caritativa, amable, tierna y compasiva en todas mis obras, en todas mis palabras y en todos mis pensamientos, para tener el sabor de tu santo y bendito espíritu.

Dame, buen Señor, una fe plena, una esperanza firme y una caridad ferviente, un amor a ti, muy por encima de mi amor por mí.

Dame, buen Señor, el deseo de estar contigo, de no evitar las calamidades de este mundo, no tanto por alcanzar las alegrías del cielo como simplemente por amor a ti.

Y dame, buen Señor, tu amor y tu favor; que mi amor a ti, por grande que pueda ser, no podría merecerlo si no fuera por tu gran bondad. Buen Señor, dame Tu gracia para trabajar por estas cosas que te pido.

Amén.

Santoral hoy 22 de junio

Además de Santo Tomás Moro, la Iglesia Católica también celebra a Pedro de Tarentaise, papa Inocencio V en 1276, quien murió después de unos meses de tener el cargo de líder del Vaticano.

También se recuerda a San Flavio Clemente, mártir y cónsul romano. Casado con Flavia Domitila, se convirtió al cristianismo y sufrió la persecución de Domiciano, quien lo condenó a muerte bajo una falsa acusación de ateísmo.

